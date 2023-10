Masters of the Air, la nouvelle série venant de Steven Spielberg, Tom Hanks et Gary Goetzman, fera ses débuts le 26 janvier 2024 sur Apple TV+. Nous avons également le droit aux premières images.

Des détails sur Masters of the Air

La série est un drame plein d’action qui suit l’histoire vraie d’un groupe de bombardiers américains pendant la Seconde Guerre mondiale. « Masters of the Air est un hommage aux hommes courageux de la Huitième Air Force qui, par leur courage et leur fraternité, ont aidé à vaincre l’Allemagne nazie pendant la Seconde Guerre mondiale », a déclaré Gary Goetzman, producteur exécutif. « Tom et Steven ont toujours voulu représenter cinématographiquement ce que notre auteur Don Miller a appelé cet « événement singulier dans l’histoire de la guerre ». Nous sommes ravis qu’Apple TV+ nous ait donné l’opportunité de combiner les efforts de tant de personnes talentueuses, à l’écran et derrière la caméra, pour raconter cette histoire importante ».

Basée sur le livre éponyme de Donald L. Miller, Masters of the Air suit les hommes du 100e groupe de bombardiers (le « Bloody Hundredth ») alors qu’ils effectuent de périlleux raids de bombardement au-dessus de l’Allemagne nazie et qu’ils sont confrontés aux conditions glaciales, au manque d’oxygène et à la terreur pure des combats menés à 25 000 pieds d’altitude. Le portrait du prix psychologique et émotionnel payé par ces jeunes hommes qui ont contribué à détruire le Troisième Reich d’Hitler est au cœur de la série. Certains ont été abattus et capturés, d’autres ont été blessés ou tués. D’autres encore ont eu la chance de rentrer chez eux.

Le casting comprend Austin Butler, Callum Turner, Anthony Boyle, Nate Mann et Barry Keoghan.

Il y aura neuf épisodes pour Masters of the Air sur Apple TV+. Les deux premiers seront disponibles le 26 janvier 2024. Il y aura ensuite un nouvel épisode chaque vendredi.