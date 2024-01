C’est l’heure du décollage : la série Masters of the Air, dont les producteurs délégués ne sont autre que le réalisateur culte Steven Spielberg et l’acteur Tom Hanks, fait ses grands débuts sur la plateforme d’Apple. Au vu des ambitions affichées par la série, de son enrobage technique et artistique qui fait immédiatement penser au monumental Band of Brothers, ce lancement revêt sans doute une grande importance pour Apple TV+, Masters of the Air ayant toutes les caractéristiques pour être un vrai « banger » et pour attirer un nouveau public sur la plateforme. C’est d’autant plus vrai aux Etats-Unis, où les spectateurs sont souvent friands d’épopées militaires à la gloire des héros de l’armée américaine.

Basée sur le livre éponyme de Donald L. Miller, et scénarisée par John Orloff, la série suit les aventures héroïques et dramatiques du 100ᵉ groupe de bombardement américain, le « Bloody Hundredth », qui s’est particulièrement illustré lors de la seconde guerre mondiale. Le casting principal est composé d’Austin Butler (Elvis), Callum Turner, Anthony Boyle, Nate Mann et Barry Keoghan. « Masters of the Air rend hommage aux hommes de la 8e Air Force qui, faisant preuve d’une extrême bravoure et d’une grande fraternité, ont contribué à la défaite de l’Allemagne nazie lors de la Seconde Guerre mondiale », explique Gary Goetzman, producteur exécutif. « Tom et Steven ont toujours eu envie de porter au cinéma cet évènement particulier de l’histoire de la guerre d’après les mots de l’auteur du livre Don Miller. Nous nous réjouissons qu’Apple TV+ nous ait donné l’opportunité de réunir des personnalités aussi talentueuses, devant et derrière la caméra, pour raconter cette histoire importante ».

Les deux premiers épisodes de la série sont immédiatement disponibles sur Apple TV+.