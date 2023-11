Apple TV+ aujourd’hui la première bande-annonce pour Masters of the Air, la série qui est produite par Steven Spielberg et Tom Hanks. Elle sera disponible dès le 26 janvier sur la plateforme de streaming.

« Masters of the Air rend hommage aux hommes de la 8e Air Force qui, faisant preuve d’une extrême bravoure et d’une grande fraternité, ont contribué à la défaite de l’Allemagne nazie lors de la Seconde Guerre mondiale », explique Gary Goetzman, producteur exécutif. « Tom et Steven ont toujours eu envie de porter au cinéma cet évènement particulier de l’histoire de la guerre d’après les mots de l’auteur du livre Don Miller. Nous nous réjouissons qu’Apple TV+ nous ait donné l’opportunité de réunir des personnalités aussi talentueuses, devant et derrière la caméra, pour raconter cette histoire importante ».

Basée sur le livre éponyme de Donald L. Miller, et scénarisée par John Orloff, la série retrace l’histoire des pilotes du 100e groupe de bombardement (le Bloody Hundredth) alors qu’ils effectuent de périlleux raids de bombardement au-dessus de l’Allemagne nazie en affrontant le froid glacial, le manque d’oxygène et la terreur extrême des combats livrés à près de 8 km d’altitude. Le programme dépeint le préjudice psychologique et émotionnel subi par ces jeunes hommes pour mettre fin au Troisième Reich. Certains d’entre eux ont été abattus et capturés, d’autres ont été blessés ou tués. Quelques-uns ont eu la chance de rentrer chez eux. Mais quel que soit leur sort, ils ont tous payé un lourd tribut.

Le casting comprend Austin Butler, Callum Turner, Anthony Boyle, Nate Mann et Barry Keoghan.

Il y aura neuf épisodes pour Masters of the Air sur Apple TV+. Les deux premiers seront disponibles le 26 janvier 2024. Il y aura ensuite un nouvel épisode chaque vendredi.