Apple et EverPass Media ont conclu un accord de distribution qui permettra aux établissements commerciaux d’accéder aux contenus sportifs d’Apple TV. EverPass est un agrégateur de droits sportifs qui fournit des restaurants, hôtels, casinos et bars sportifs en contenu diffusable aux États-Unis.

De nouveaux endroits pour voir les sports d’Apple TV

Les sports d’Apple TV seront intégrés sans surcoût dans l’offre de base d’EverPass qui regroupe déjà la Ligue des champions de l’UEFA via Paramount+, le Thursday Night Football (football américain du jeudi soir) via Amazon Prime Video, la NBA et la WNBA. Les trois ajouts Apple TV sont :

Formule 1 : couverture intégrale de chaque Grand Prix, essais libres, qualifications et courses sprint. Plus tôt dans la journée, nous avons appris que les cinémas IMAX vont aussi diffuser la F1 en direct aux États-Unis.

couverture intégrale de chaque Grand Prix, essais libres, qualifications et courses sprint. Plus tôt dans la journée, nous avons appris que les cinémas IMAX vont aussi diffuser la F1 en direct aux États-Unis. MLS : l’ensemble des matchs de saison régulière, dont les matchs phares du Saturday Showdown et du Sunday Night Soccer. Il y aura aussi le MLS All-Star, Leagues Cup, MLS Cup et des programmes avant et après-match.

l’ensemble des matchs de saison régulière, dont les matchs phares du Saturday Showdown et du Sunday Night Soccer. Il y aura aussi le MLS All-Star, Leagues Cup, MLS Cup et des programmes avant et après-match. Friday Night Baseball : une double affiche hebdomadaire des matchs vedettes de la MLB du vendredi soir, avec une couverture avant et après les matchs.

Pour Apple TV, cet accord représente une extension de distribution vers un marché jusqu’ici absent de sa stratégie : les espaces commerciaux. Alex Kaplan, patron d’EverPass Media, souligne la dimension stratégique de l’accord : « De la croissance continue de la MLS à l’attractivité durable de la MLB, en passant par la base de fans en expansion rapide de la Formule 1 à l’échelle mondiale, le contenu d’Apple renforce et diversifie notre offre de contenus premium ».

La diffusion dans les restaurants, bar et autres lieux concernera uniquement les États-Unis.