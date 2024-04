Apple est sur le point de conclure un accord avec la FIFA pour diffuser la Coupe du monde des clubs en 2025. Cette compétition de football se tiendra du 15 juin au 13 juillet 2025.

Selon le New York Times, l’accord entre Apple et la FIFA pourrait bien être annoncé dès ce mois-ci. La FIFA espérait initialement obtenir 4 milliards de dollars pour les droits télévisuels mondiaux du tournoi, mais le chiffre réel serait bien en deçà de cet objectif. En effet, on serait plus proche de 1 milliard de dollars.

Si l’accord est conclu, ce sera la première fois que la FIFA accepte un contrat mondial unique. Il s’agirait également de la nouvelle incursion d’Apple dans le football. La société a signé en 2022 un accord de 10 ans et de 2,5 milliards de dollars pour les droits de diffusion en continu de la Major League Soccer (MLS), à savoir la ligue de football en Amérique du Nord.

La Coupe du monde des clubs de la FIFA concerne les clubs du football masculin. Outre le club champion du pays hôte (les États-Unis pour l’édition 2025) du tournoi, les clubs champions continentaux des six confédérations de football participent à la compétition. Il s’agit des vainqueurs de la Ligue des champions de l’UEFA, de la Ligue des champions de la CAF, de la Ligue des champions de l’AFC, de la Ligue des champions de la CONCACAF, de la Ligue des champions de l’OFC et de la Copa Libertadores.

Il y aura 32 équipes. Une seule équipe française est présente : le Paris Saint-Germain.