Apple s’intéresse au sport en France et plus exactement au football. Selon RMC Sport, le fabricant d’iPhone discute avec la LFP (Ligue de football professionnel) pour acquérir les droits lui permettant de diffuser les matchs de football du championnat français.

Ces derniers jours, Apple a organisé plusieurs appels téléphoniques avec la LFP pour entamer les discussions autour de la diffusion de la Ligue 1 en streaming. Mais il ne faut pas automatiquement penser que l’affaire est bouclée : il s’agit pour l’instant d’une simple prise de contact. Aucun accord n’a été signé entre les deux parties.

RMC Sport ajoute :

Apple n’a pas fait d’offre pour les droits internationaux. Mais la réalité du marché semble avoir inversé la tendance. Peu de droits sportifs sont aujourd’hui en vente et Apple se montre attiré par le championnat de France. Si cela se concrétise, l’arrivée de ce nouveau partenaire pourrait redonner le sourire à la Ligue qui souhaite se rapprocher au maximum des 800 millions d’euros (prix de réserve des lots). Mais attention, cela pourrait aussi froisser d’autres diffuseurs historiques de la Ligue 1.

Apple dispose déjà de quelques droits sportifs, dont les matchs de football en Amérique du Nord (MLS) et de baseball (MLB). L’avantage est que les matchs sont disponibles un peu partout dans le monde par le biais de l’application Apple TV. En sera-t-il de même pour la Ligue 1 si Apple obtient les droits ? Ou s’agira-t-il d’un accord uniquement pour la France ? Aussi, on peut se demander si Apple va passer un accord avec un groupe français pour la diffusion et ainsi partager les coûts.