Apple TV et IMAX vont diffuser cinq Grands Prix de la saison 2026 de Formule 1 en direct dans au moins 50 cinémas IMAX répartis aux États-Unis. C’est la première fois que des courses de F1 seront projetées en direct dans des salles de cinéma sur le territoire américain. Pour rappel, Apple TV est le nouveau diffuseur officiel de Formule 1 en streaming aux États-Unis.

De la Formule 1 sur Apple TV et les salles IMAX

Les courses retenues couvrent l’ensemble de la saison, des premiers rendez-vous de printemps jusqu’à l’automne :

Grand Prix de Miami : 3 mai

Grand Prix de Monaco : 7 juin

Grand Prix de Grande-Bretagne (Silverstone) : 5 juillet

Grand Prix d’Italie (Monza) : 6 septembre

Grand Prix des États-Unis (Austin) : 25 octobre

« La F1 est une force en pleine expansion dans le domaine du sport et de la culture aux États-Unis. En diffusant la F1 en direct sur Apple TV dans les cinémas IMAX à travers tout le pays, nous offrons encore plus d’énergie et d’enthousiasme sur un nombre croissant d’écrans, dans une expérience véritablement immersive », a déclaré Oliver Schusser, vice-président d’Apple chargé de la musique, du sport et de Beats. « Nous sommes ravis de collaborer avec IMAX pour élargir l’accès à la F1 sur Apple TV et offrir aux fans à travers les États-Unis une nouvelle façon puissante de vivre la vitesse et le spectacle que procure ce sport ».

Le succès de F1 : le film a eu un impact

Cette collaboration prolonge directement le partenariat noué autour de F1 : le film, le long-métrage avec Brad Pitt réalisé par Joseph Kosinski et tourné intégralement avec des caméras certifiées IMAX. Le film a généré 654 millions de dollars au box office mondial, dont 97,6 millions dans les salles IMAX, validant commercialement l’appétit du public américain pour l’univers de la Formule 1 dans ce format.

Jonathan Fischer, directeur des contenus d’IMAX, s’appuie explicitement sur ce précédent : « Apple TV et le brillant F1 : le film de Joe Kosinski ont prouvé, sans l’ombre d’un doute, que la vitesse, la précision et l’art de la Formule 1 se traduisent magnifiquement dans l’expérience IMAX ».

En France, Canal+ reste le diffuseur officiel de Formule 1. Aussi, chaque pays a ses propres droits de diffusion. Apple a seulement obtenu les droits pour les États-Unis.