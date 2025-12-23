Alors qu’Apple prévoit de faire son entrée sur le marché des smartphones pliable en septembre 2026 avec l’iPhone Fold, son rival historique Samsung réajuste déjà sa stratégie. Selon les informations d’ETNews, le géant coréen développe un nouveau modèle surnommé « Wide Fold », dont les dimensions et le format semblent directement calqués sur les rumeurs entourant le futur appareil d’Apple.

Un ratio 4:3 commun entre l’iPhone Fold et le pliable de Samsung

Jusqu’à présent, la gamme Galaxy Z Fold se distinguait par un design tout en hauteur et en étroitesse. Le Galaxy Z Fold 7 actuel affiche ainsi un ratio de 21:9 fermé et 20:18 ouvert. Le futur « Wide Fold » marquera une rupture avec cette philosophie pour adopter une silhouette plus imposante et plus large.

Les spécifications techniques révélées indiquent des similitudes avec l’iPhone pliable d’Apple :

Smartphone fermé : 5,4 pouces (contre 5,3 à 5,5 pouces attendus pour l’iPhone Fold).

5,4 pouces (contre 5,3 à 5,5 pouces attendus pour l’iPhone Fold). Smartphone ouvert : 7,6 pouces (contre 7,5 à 7,8 pouces pour l’iPhone Fold).

7,6 pouces (contre 7,5 à 7,8 pouces pour l’iPhone Fold). Format : ratio 4:3 une fois déplié.

Ce format plus carré vise à offrir une ergonomie supérieure, rappelant celle d’un carnet de notes, jugée plus confortable pour la prise en main qu’un appareil tout en longueur.

Le lancement de ce « Wide Fold » par Samsung est programmé pour l’automne 2026, soit exactement dans la fenêtre de tir prévue pour l’arrivée de l’iPhone Fold. Cette synchronisation ne doit rien au hasard. Samsung compte ainsi diversifier son offre pour ne laisser aucun espace à son concurrent.

L’année 2026 s’annonce donc chargée pour le constructeur coréen qui alignera trois modèles pliants distincts : le Galaxy Z Fold classique de nouvelle génération, le modèle à clapet (Galaxy Z Flip) et ce nouveau « Wide Fold » au format élargi.