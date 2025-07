Apple TV+ fait feu de tout bois en ce mois de juillet décidément très chargé en annonces. Le service de streaming a dévoilé aujourd’hui Prehistoric Planet: Ice Age (trad: Planète Préhistorique : ère glaciaire), un nouveau volet forcément spectaculaire de sa série documentaire primée et toujours produite par le duo Jon Favreau et Mike Gunton en collaboration avec la BBC Studios Natural History Unit (Planet Earth). Narrée une nouvelle fois par l’acteur Tom Hiddleston (Earthsounds) et portée par les musiques originales de Hans Zimmer, Anže Rozman et Kara Talve, cette série en cinq épisodes plongera les spectateurs au cœur de l’ère glaciaire, bien après donc la disparition des dinosaures. À partir du 26 novembre 2025, le public découvrira un monde transformé par la glace, peuplé de créatures emblématiques comme les mammouths laineux, les paresseux des neiges, les tigres à dents de sabre ou bien encore les éléphants nains de moins d’un mètre de hauteur !

S’appuyant sur les dernières avancées scientifiques et des effets visuels photoréalistes créés par la société Framestore (Gravity, The Golden Compass), Prehistoric Planet: Ice Age explore les écosystèmes extrêmes de la planète à cette époque : toundras, déserts glacés, prairies naissantes et pergélisol en dégel. La série mettra en lumière les luttes pour la survie de ces géants disparus, dans un environnement instable marqué par le “Grand Gel” et le début du “Grand Dégel.” Encore un « banger » en perspective…