Il y a des documentaires biographiques qui tombent sous le sens : Apple TV+ a annoncé il y a quelques heures un documentaire-portrait en 5 parties de l’immense réalisateur américain Martin Scorsese, à qui l’on doit nombre de chefs d’œuvres du 7ème art comme Taxi Driver, Les Affranchis, Raging Bull, Casino ou bien encore Le Loup de Wall Street. Sobrement intitulé Mr. Socrsese, ce documentaire sera réalisé par Rebecca Miller (She Came to Me, Personal Velocity) et produit par Miller et Damon Cardasis de Round Films (Maggie’s Plan, Saturday Church).

« Je suis profondément reconnaissante d’avoir bénéficié de la liberté artistique et de l’accès nécessaires pour créer un portrait cinématographique de l’un de nos plus grands artistes vivants, Martin Scorsese », a déclaré une Rebecca Miller visiblement très enthousiasmée par le projet. « Son œuvre et sa vie sont si vastes et captivantes que le projet est passé d’un film unique à une série en cinq parties sur une période de cinq ans ; concevoir ce documentaire aux côtés de mes collaborateurs de toujours a été l’une des expériences les plus marquantes de ma vie de cinéaste. »

Le pitch : « Mr. Scorsese » est un portrait d’homme à travers le prisme de son œuvre, explorant les multiples facettes d’un visionnaire ayant redéfini le cinéma, notamment à travers sa carrière extraordinaire et son histoire personnelle singulière. Grâce à un accès exclusif et illimité aux archives privées de Scorsese, la série documentaire s’appuie sur de longues conversations avec le cinéaste lui-même et des entretiens inédits avec ses amis, sa famille et ses collaborateurs artistiques, dont Robert De Niro, Daniel Day-Lewis, Leonardo DiCaprio, Mick Jagger, Robbie Robertson, Thelma Schoonmaker, Steven Spielberg, Sharon Stone, Jodie Foster, Paul Schrader, Margot Robbie, Cate Blanchett, Jay Cocks et Rodrigo Prieto, ainsi que ses enfants, son épouse Helen Morris et des amis proches de son enfance. »

A ce stade de la production, aucune date de sortie n’est encore précisée.