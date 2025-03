Apple TV+ vient de diffuser la bande-annonce de son documentaire en trois parties, Fight for Glory: 2024 World Series, et les amateurs de Baseball (si , il y en a !) seront sans doute ravis. Réalisée par R.J. Cutler (The War Room) et produit par Derek Jeter (quintuple champion des World Series), Brian Grazer et Ron Howard (Cocoon, Apollo 13), cette série documentaire plongera les spectateurs au cœur de la « Fall Classic », soit la quête du titre entre les Los Angeles Dodgers et les New York Yankees, deux rivaux éternels dans le monde du Baseball.

« Fight for Glory: 2024 World Series » plonge les fans au cœur de cette aventure comme jamais auparavant, capturant l’intensité, les sacrifices et les moments décisifs qui rendent ce sport si unique » déclare Derek Jeter. « Ayant vécu ces instants de première main, je suis fier de contribuer à raconter cette histoire et d’offrir aux spectateurs un regard inédit sur ce qu’il faut réellement pour rivaliser sur la plus grande scène du baseball. » Évidemment, le documentaire proposera aussi de nombreuses séquences inédites de cette confrontation. Fight for Glory: 2024 World Series sera disponible dans son intégralité sur Apple TV+ le vendredi 28 mars.