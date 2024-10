L’évènement historique méritait bien un documentaire : le retrait des forces américaines d’Afghanistan décidé par Donald Trump et signé par l’administration de Joe Biden en 2021 a plongé le pays dans le chaos et a sonné le retour à des heures tragiques. Face à la quasi absence d’armée locale, les Talibans n’ont fait qu’une bouchée du territoire, la prise de Kaboul en quelques heures à peine étant le symbole le plus manifeste de cette triste page d’histoire. Apple Original dévoile aujourd’hui le premier trailer de Bread & Roses : le combat des femmes Afghanes, un documentaire à la tonalité forcément dramatique qui revient sur cette prise de pouvoir par les Talibans. Ce documentaire sera présenté en avant-première mondiale sur Apple TV+ le 22 novembre 2024, avant sans doute d’être récupéré par d’autres chaines ou médias. On notera que le film a aussi été présenté au dernier Festival de Cannes.

Réalisé par Sahra Mani et coproduit par Jennifer Lawrence, le film documentaire suit le parcours de trois femmes luttant du mieux qu’elles le peuvent pour retrouver un peu d’autonomie dans un pays où désormais elles ne sont plus libres. Les 2 minutes 29 secondes du trailer s’avèrent déjà particulièrement poignantes.