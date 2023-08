Apple vient de partager la première bande-annonce de The Pigeon Tunnel, un film documentaire qui fera ses débuts sur Apple TV+ le 20 octobre prochain. The Pigeon Tunnel plongera retracera l’histoire totalement rocambolesque du célèbre écrivain et ancien espion John le Carré. Le film retracera les six décennies de l’ancien espion britannique David Cornwell, plus connu sous le nom de John le Carré. Cornwell s’est surtout fait connaitre du grand public en écrivant des romans d’espionnage populaires comme « L’espion venu du froid », des ouvrages qui ont souvent été adaptés au cinéma.



Le documentaire The Pigeon Tunnel proposera des archives inédites, des séquences très scénarisées permettant de retracer les moments forts de la vie de Cornwell, ainsi que l’une des plus longues interview de l’écrivain-espion, le tout sous une bande originale signée Philip Glass et Paul Leonard-Morgan. Ce docu « fictionnisé » rejoint la logue liste des excellents documentaires disponibles sur Apple TV+, dont STILL: le vie de Michael J. Fox, Sous la Surface ou bien encore 11 Septembre: Dans la Cellule de crise du Président.