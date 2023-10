Le docu-fiction John le Carré : Le Tunnel aux Pigeons est de sortie sur Apple TV+. En 1h30, le réalisateur oscarisé Errol Morris lève le voile sur la vie et la carrière légendaire de l’espion David Cornwell, plus connu sous le nom de l’auteur de romand d’espionnages John le Carré. David Cornwell raconte comment il est rentré dans les services secrets britanniques, et comment cette vie d’aventure à fini par nourrir une autre passion, celle du roman d’espionnage. C’est aussi une existence pleine de réussites, aussi bien en tant qu’espion (Cornwell a connu la guerre froide) qu’en tant que romancier puisque « L’espion qui venait du froid », « La Taupe » ou bien encore « The Constant Gardener » ont été d’énormes succès de librairie.

John le Carré : Le Tunnel aux Pigeons « couvre six décennies, et le Carré y livre sa dernière et plus franche interview, ponctuée d’images d’archives rares et de séquences de fiction ». Le documentaire s’efface ici souvent derrière des séquences filmées qui font revivre les moments forts de la vie de Corwell/Le Carré, comme dans un film… d’espionnage bien sûr.