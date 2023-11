Les annonces de nouveautés Apple TV+ se font plus rares en cette fin d’année. John Lennon : Murder Without a Trial est une série documentaire qui revient sur l’assassinat de la star des Beatles par Mark David Chapman le 8 décembre 1980. Le documentaire retracera le déroulement de l’enquête qui a suivi ce crime hyper médiatisé, et se propose de porter « le regard le plus complet » qui soit sur l’affaire. John Lennon : Murder Without a Trial contiendra aussi de nombreux témoignages et documents juridiques inédits, la production ayant eu l’accès à l’ensemble des pièces du dossier via la police de la ville de New York, la Commission des libérations conditionnelles et le bureau du procureur de district. « Les avocats de la défense, les psychiatres, les détectives et les procureurs » donneront aussi leur point de vue sur cet évènement tragique.

Killers of the Flower Moon est actuellement en salles, et malgré le fait que le film soit réalisé par l’immense Martin Scorsese, le film est un énorme flop au box-office, avec seulement 86 millions de dollars accumulés au bout de presque deux semaines d’exploitation. Le métrage avait mal démarré lors de son premier week-end en salles (23 millions de dollars aux US), et la tendance s’est donc poursuit les jours suivants. La production du film avoisinerait les 200 millions de dollars (sans compter le marketing), ce qui signifie qu’Apple TV+ ne rentrera pas dans ses frais. Apple aurait été finalement bien inspiré de sortir le film directement sur la plateforme Apple TV+, ce qui aurait évité aux abonnés français de ne pas à avoir à attendre 2025 pour le voir sur Apple TV+ (chronologie des médias oblige). Après l’augmentation récente du prix du service, ce type de décision passe vraiment mal…





La série pour enfants Malédictions est disponible dans son intégralité sur Apple TV+ (soit 10 épisodes). Produite par Dreamworks et largement inspirée des Goonies, cette série raconte les tribulations la famille Vandehouven, dont le père a été changé… en statue !



Apple TV+ a aussi diffusé un extrait musical de sa série pour enfants L’Ile des Formes, et bien entendu sur le thème d’Halloween. L’épisode correspondant est à découvrir sur la plateforme.

