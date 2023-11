Apple TV+ propose aujourd’hui la bande-annonce de son documentaire John Lennon: Murder Without A Trial, qui se focalisera sur l’assassinat du célèbre chanteur des Beatles.

La série documentaire présente des interviews exclusives de témoins oculaires et des photos inédites de la scène du crime, jetant un nouvel éclairage sur la vie et le meurtre de John Lennon, icône de la musique et de la culture, ainsi que sur l’enquête et la condamnation de Mark David Chapman, qui a avoué être son assassin.

Le programme est un examen approfondi du meurtre de John Lennon en 1980, qui a choqué et attristé le monde entier. La série comprend des entretiens exclusifs avec Richard Peterson, un chauffeur de taxi qui a été témoin de la fusillade ; Jay Hastings, un portier de l’immeuble The Dakota qui a entendu les derniers mots de John Lennon ; David Suggs, l’avocat de la défense de Chapman ; Elliot Mintz, un confident de John Lennon et de Yoko Ono ; et le Dr Naomi Goldstein, la psychiatre qui a évalué Mark David Chapman pour la première fois.

La date de sortie pour John Lennon: Murder Without A Trial est le 6 décembre en exclusivité sur Apple TV+. Le service de streaming précise que ce sera une sortie mondiale.