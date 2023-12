L’hiver arrive, et malheureusement pour Apple TV+, on ne voit pas grand chose venir.

La sortie du jour est le documentaire John Lennon : un Homicide sans Procès. « Pour la première fois, des personnages clés de la vie et de la mort de John Lennon, dont des amis, médecins et enquêteurs, partagent leurs souvenirs et révèlent ce qui s’est passé le soir de son assassinat. » Les trois épisodes du documentaire sont immédiatement disponibles sur Apple TV+.



On note aussi le second trailer du très attendu Masters of the Air. « Basé sur le livre éponyme de Donald L. Miller et scénarisé par John Orloff, « Masters of the Air » suit les hommes du 100e groupe de bombardement (le « Bloody Centth ») alors que ces derniers mènent des bombardements périlleux sur l’Allemagne et luttent contre les nazis. Dans ces conditions glaciales, le manque d’oxygène et la pure terreur des combats menés à 25 000 pieds dans les airs. Décrire le prix psychologique et émotionnel payé par ces jeunes hommes alors qu’ils contribuaient à détruire l’horreur du Troisième Reich hitlérien est au cœur des « Maîtres de l’Air ». Certains ont été abattus et capturés ; certains ont été blessés ou tués. Et certains ont eu la chance de rentrer chez eux. Quel que soit le sort de chacun, un tribut a été imposé à tous. »

La série présente un casting trois étoiles avec Austin Butler (Elvis), Callum Turner, Anthony Boyle, Nate Mann, Raff Law, Barry Keoghan, nominé aux Oscars, Josiah Cross, Branden Cook et Ncuti Gatwa. A noter que la série est co-produite par Steven Spielberg et… Tom Hanks (via sa boite de production). La série Masters of the Air fera ses débuts sur Apple TV+ le 26 janvier prochain.



The Family Plan s’annonce comme le prochain film familial d’action, et pour nous mettre à la bouche, Apple TV+ nous propose un très court extrait du film qui voit le papa agent secret Dan Morgan (Mark Wahlberg) se dépatouiller de plusieurs malfrats en plein centre commercial, et alors qu’il porte sur lui son petit Bambin de trois ans ! Prometteur. « Dan Morgan (Mark Wahlberg) aime sa vie tranquille de banlieue en tant que mari dévoué, père de trois enfants et vendeur de voitures à succès. Mais ce n’est que la moitié de l’histoire. Des décennies plus tôt, il était un assassin d’élite du gouvernement chargé d’éliminer les menaces les plus meurtrières du monde. Lorsque des ennemis de son passé le retrouvent, Dan embarque sa femme sans méfiance (Michelle Monaghan), sa fille adolescente angoissée, son fils adolescent joueur professionnel et son adorable bébé de 10 mois dans leur mini-fourgonnette et s’en va pour un road trip impromptu à travers le pays. à Las Vegas. Déterminé à protéger sa famille – tout en leur offrant les vacances de sa vie – Dan doit mettre en action ses compétences longtemps endormies, sans révéler sa véritable identité. » The Family Plan sera disponible sur Apple TV+ le 15 décembre prochain.

Pour les amateurs de grosses bestioles, il y a aussi un nouveau trailer pour Monarch, la série (en cours) du Monsterverse avec Kurt Russel en vedette.



Encore un featuring « She Made This » (littéralement, »Elle a fait ça ») pour la série Lessons in Chemistry avec Brie Larson en vedette.

Apple TV+, c’est aussi 16 nominations pour les prochains Critics Choice Awards, une cérémonie durant laquelle ce sont les critiques qui remettent leur prix.The Morning Show est nominé dans la catégorie de la meilleure série dramatique, Jennifer Anniston et Reese Witherspoon sont nominées dans la catégorie de la meilleure actrice (toujours pour the Morning Show), Billy Crudup, (pour The Morning Show) et Ron Cephas Jones, (pour Truth Be Told) sont nominés pour le meilleur second rôle masculin, Nicole Beharie et Karen Pittman sont nominées pour le meilleur second rôle féminin, encore et toujours pour leur rôle dans The Morning Show, la très belle série Shrinking est nominée dans la catégorie de la meilleure série de comédie tandis qu’Harrison Ford est nominé dans la catégorie du meilleur second rôle masculin dans la même série, Phil Dunster est nominé lui aussi dans la catégorie du meilleur second rôle masculin pour son rôle dans Ted Lasso, Jessica Williams (Shrinking) est nominée dans la catégorie du meilleur second rôle féminin dans une série de comédie, Lessons in Chemistry est nominée dans la catégorie de la meilleure mini-série, Tom Holland est nominé dans la catégorie du meilleur acteur masculin dans une mini série (The Crowded Room), Brie Larson (Lessons in Chemistry) est nominée dans la catégorie de la meilleure actrice dans une mini série, Lewis Pullman est nominé dans la catégorie du meilleur second rôle masculin dans la série Lessons in Chemistry, et enfin, Aja Naomi King (Lessons in Chemistry) est nominée pour le meilleur second rôle féminin dans une mini série.

Au total, The Morning Show écope de 6 nominations, Lessons in Chemistry récolte 4 nominations, Ted Lasso et Shrinking reçoivent chacun 2 nominations et enfin, The Crowed Room et Truth Be Told doivent se contenter d’une nomination.

