Apple TV+ propose aujourd’hui la bande-annonce de son documentaire retraçant la vie de l’acteur américain Steve Martin. Le projet avait été annoncé pour la première fois en août 2022.

Apple présente le documentaire de la façon suivante :

Steve Martin est l’une des figures les plus aimées et les plus énigmatiques du monde du spectacle. STEVE ! (martin) a documentary in 2 pieces plonge dans son histoire extraordinaire à partir de deux points de vue distincts, avec des documentaires complémentaires qui présentent des images inédites et des aperçus bruts des épreuves et des triomphes personnels et professionnels de Steve Martin. Le documentaire Then retrace les premières difficultés de Steve Martin et son ascension fulgurante qui lui ont permis de révolutionner le stand-up avant de s’éteindre à l’âge de 35 ans. Now se concentre sur le présent, avec Steve Martin dans les années dorées de sa carrière, retraçant la transformation qui l’a conduit au bonheur dans son art et dans sa vie personnelle.