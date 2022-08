Apple TV+ vient de commander à la société de production A24 un documentaire sur la vie et la carrière du génial Steve Martin. Ce docu sera réalisé et coproduit par l’oscarisé Morgan Neville. Personnage aux multiples facettes (acteur, humoriste, musicien et scénariste), Steve Martin s’est fait connaitre dans l’émission culte du Saturday Night Live avant de devenir l’une des références du standup et de la comédie à l’américaine.

Incroyablement doué, Martin débutera par la suite une riche carrière d’acteur et de réalisateur. Capable d’élargir son registre de jeu de façon spectaculaire, on le retrouve à l’affiche de films aussi différents que Les Cadavres ne portent pas de costard, Un ticket pour deux de John Hughes ou bien encore Grand Canyon de Lauwrence Kasdan.

La documentaire Apple TV+ sera composé de deux parties/épisodes et Steve Martin lui-même confirme sur le site The Hollywood Reporter que l’équipe de réalisation a « déjà trouvé beaucoup de documents d’archives ». « Ils ont trouvé une photo de mon père en 1944 en Allemagne, visitant Notre Ville avec l’USO » précise l’acteur.