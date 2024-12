Si Apple TV+ commence à se faire un nom sur le marché du streaming grâce à ses nombreuses séries de qualité (Slow Horses, Fondation, For All Man Kind, Severance, Disclaimer, Pachinko, Silo, Bad Sisters, etc.), la plateforme a aussi la réputation de proposer des documentaires animaliers d’une qualité technique souvent époustouflante. La Vie secrète des Animaux devrait poursuivre dans cette exigence qualitative. Apple TV+ a en effet dévoilé la première bande-annonce de cette nouvelle série documentaire en 10 épisodes qui sera disponible sur le service dès le 18 décembre prochain, et c’est peu dire que ce qui nous est montré éblouit déjà nos rétines.



Narrée par Hugh Bonneville, la série explore les comportements fascinants de 77 espèces uniques réparties dans 24 pays, des moments de vie animale capturés sur une période de trois ans par la célèbre unité d’histoire naturelle de BBC Studios. Grâce à des technologies de pointe, la série révèlera des comportements inédits, mettant en lumière l’intelligence et l’adaptabilité du règne animal, comme la danse nuptiale d’une araignée sauteuse ou bien encore le rituel d’amitié inhabituel d’un singe.

La Vie Secrète des Animaux a été produite par les créateurs de Planet Earth III et marque l’énième collaboration entre BBC Studios et Apple TV+, après des succès tels que Prehistoric Planet et The Year Earth Changed. Rendez-vous donc le 18 décembre prochain pour en prendre plein les yeux.