Apple TV+ annonce The Secret Lives of Animals (Les vies secrètes des animaux), un nouveau documentaire qui débutera le 18 décembre sur la plateforme de streaming.

Le documentaire Les vies secrètes des animaux sera découpé en 10 parties et sera narré par l’acteur britannique Hugh Bonneville. Il n’y a pas encore d’information sur les versions internationales, mais il se pourrait que la version française soit assurée par Patrick Bonnel. Celui-ci est la voix française habituelle de Hugh Bonneville dans les films et séries.

Le programme met en lumière 77 espèces uniques dans 24 pays pendant trois ans, révélant des comportements animaux stupéfiants et inédits, et soulignant l’intelligence du monde naturel. Il inspire et ravit les téléspectateurs par son exploration des comportements des animaux, dont beaucoup sont filmés pour la première fois. Chaque épisode se penche sur des moments cruciaux du cycle de vie de divers animaux – de la naissance et du départ du foyer à l’éducation d’une famille, et de la recherche de nourriture à la vieillesse – mettant en évidence leur intelligence et leur capacité d’adaptation.

BBC Studios Natural History Unit produit le documentaire. Matt Brandon est le showrunner et Roger Webb est le producteur exécutif.