Voilà qui n’est pas banal : la plateforme Apple TV a obtenu 23 nominations pour la prochaine édition des Children’s & Family Emmy Awards, une performance principalement portée par la série « Time Bandits » (7 nominations), série pourtant annulée par Apple après à peine une saison !

Time Bandits en tête malgré l’annulation

Adaptation du film culte de de Terry Gilliam (1981), Time Bandits a connu un parcours plutôt mouvementé, ce qui n’a pas gêné outre mesure l’Académie des Emmy qui l’a nommé dans pas moins de 7 catégories, soit :

Meilleure série pour jeunes adolescents

Meilleure interprète principale dans un programme préscolaire, pour enfants ou pour jeunes adolescents : Lisa Kudrow

Meilleur scénario pour une série pour jeunes adolescents : épisode « Kevin Haddock » (Jemaine Clement, Iain Morris, Taika Waititi)

Meilleure réalisation pour une série en prise de vue réelle : épisode « Kevin Haddock »

Meilleure Direction artistique / Décoration de plateau / Conception des décors : épisode « Kevin Haddock »

Meilleure Coiffure et maquillage : épisode « Kevin Haddock »

et enfin, meilleurs effets visuels pour un programme en prise de vue réelle : épisode « Kevin Haddock »

Une sélection variée pour Apple TV+

Le catalogue jeunesse d’Apple est également représenté par « Wonder Pets: In the City », nommé cinq fois, notamment pour le scénario et l’interprétation vocale. Les séries « Me », « Goldie » et « Eva the Owlet » récoltent chacune deux nominations, tandis que « WondLa » et « Yo Gabba GabbaLand! » figurent avec une sélection.

La série « Jane » également sous la lumière

Le programme inspiré du travail de Jane Goodall se voit nommé dans trois catégories, dont celle de la meilleure série pour enfants ou famille. Cette collaboration revêt une dimension particulière, la célèbre primatologue ayant participé au projet et prêté sa voix à l’une des récentes campagnes publicitaires d’Apple.

Les lauréats seront révélés lors de deux cérémonies, les 1er et 2 mars 2026. Avec 23 nominations, Apple TV+ confirme une nouvelle fois sa stratégie d’investissement massif dans les contenus familiaux, un secteur devenu central dans la concurrence entre plateformes. Reste à voir si ces nominations se transformeront en trophées ; en 2024, Apple avait remporté cinq prix lors de la même cérémonie.