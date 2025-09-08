C’est déjà un plébiscite, et les prix les plus importants sont encore à venir : les séries The Studio et Severance ont absolument fait un carnage lors de la première soirée des Creative Arts Emmy Awards qui s’est tenu le samedi 6 septembre, remportant au total 15 prix, soit déjà un record pour la plateforme d’Apple (et il reste encore une soirée !). Les voici :

The Studio

Meilleur acteur invité (Guest) dans une série comique : Bryan Cranston

Meilleure direction artistique pour un programme narratif (format 30 minutes)

Meilleur casting pour une série comique

Meilleure photographie pour une série (format 30 minutes)

Meilleurs costumes contemporains pour une série

Meilleur montage image pour une série comique à caméra unique

Meilleure supervision musicale

Meilleur montage sonore pour une série comique ou dramatique (format 30 minutes)

Meilleur mixage sonore pour une série comique ou dramatique (format 30 minutes) et animation

Severance

Meilleure actrice invitée (Guest) dans une série dramatique : Merritt Wever

Meilleure direction artistique pour un programme narratif contemporain (format 1 heure ou plus)

Meilleure photographie pour une série (format 1 heure)

Meilleur design de générique

Meilleure composition musicale originale pour une série dramatique

Meilleur mixage sonore pour une série comique ou dramatique (format 1 heure)

Ce n’est pas fini donc puisque les séries, docus et films Apple concourent aussi pour les catégories principales :

Severance

Meilleure série dramatique

Meilleure réalisation pour une série dramatique : Ben Stiller

Meilleure réalisation pour une série dramatique : Jessica Lee Gagné

Meilleur acteur principal dans une série dramatique : Adam Scott

Meilleure actrice principale dans une série dramatique : Britt Lower

Meilleur acteur dans un second rôle dans une série dramatique : Zach Cherry

Meilleur acteur dans un second rôle dans une série dramatique : Tramell Tillman

Meilleur acteur dans un second rôle dans une série dramatique : John Turturro

Meilleure actrice dans un second rôle dans une série dramatique : Patricia Arquette

Meilleur scénario pour une série dramatique : Dan Erickson

The Studio

Meilleure série comique

Meilleure réalisation pour une série comique : Seth Rogen et Evan Goldberg

Meilleur acteur principal dans une série comique : Seth Rogen

Meilleur acteur dans un second rôle dans une série comique : Ike Barinholtz

Meilleure actrice dans un second rôle dans une série comique : Catherine O’Hara

Meilleure actrice dans un second rôle dans une série comique : Kathryn Hahn

Meilleur scénario pour une série comique : Seth Rogen, Evan Goldberg, Peter Huyck, Alex Gregory, Frida Perez

Shrinking

Meilleure série comique

Meilleur acteur principal dans une série comique : Jason Segel

Meilleur acteur dans un second rôle dans une série comique : Harrison Ford

Meilleur acteur dans un second rôle dans une série comique : Michael Urie

Meilleure actrice dans un second rôle dans une série comique : Jessica Williams

Slow Horses

Meilleure série dramatique

Meilleure réalisation pour une série dramatique : Adam Randall

Meilleur acteur principal dans une série dramatique : Gary Oldman

Meilleur scénario pour une série dramatique : Will Smith

Presumé Innocent

Meilleur acteur principal dans une mini-série ou un téléfilm : Jake Gyllenhaal

Meilleur acteur dans un second rôle dans une mini-série ou un téléfilm : Peter Sarsgaard

Meilleur acteur dans un second rôle dans une mini-série ou un téléfilm : Bill Camp

Meilleure actrice dans un second rôle dans une mini-série ou un téléfilm : Ruth Negga

Disclaimer

Meilleure actrice principale dans une mini-série ou un téléfilm : Cate Blanchett

Bad Sisters

Meilleure actrice principale dans une série dramatique : Sharon Horgan

Dope Thief

Meilleur acteur principal dans une mini-série ou un téléfilm : Brian Tyree Henry

Deaf President Now!

Meilleure réalisation pour un programme documentaire/non-fiction : Nyle DiMarco, Davis Guggenheim

Meilleur documentaire ou programme spécial non-fiction

Bono: Stories Of Surrender

Meilleure réalisation technique et camerawork pour un programme spécial

Nomination pour la meilleure publicité

“Heartstrings” — Apple AirPods Pro

“Flock” — Apple Privacy