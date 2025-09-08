C’est déjà un plébiscite, et les prix les plus importants sont encore à venir : les séries The Studio et Severance ont absolument fait un carnage lors de la première soirée des Creative Arts Emmy Awards qui s’est tenu le samedi 6 septembre, remportant au total 15 prix, soit déjà un record pour la plateforme d’Apple (et il reste encore une soirée !). Les voici :

The Studio

Meilleur acteur invité (Guest) dans une série comique : Bryan Cranston
Meilleure direction artistique pour un programme narratif (format 30 minutes)
Meilleur casting pour une série comique
Meilleure photographie pour une série (format 30 minutes)
Meilleurs costumes contemporains pour une série
Meilleur montage image pour une série comique à caméra unique
Meilleure supervision musicale
Meilleur montage sonore pour une série comique ou dramatique (format 30 minutes)
Meilleur mixage sonore pour une série comique ou dramatique (format 30 minutes) et animation

The Studio

Severance

Meilleure actrice invitée (Guest) dans une série dramatique : Merritt Wever
Meilleure direction artistique pour un programme narratif contemporain (format 1 heure ou plus)
Meilleure photographie pour une série (format 1 heure)
Meilleur design de générique
Meilleure composition musicale originale pour une série dramatique
Meilleur mixage sonore pour une série comique ou dramatique (format 1 heure)

Severance Adam Scott

Ce n’est pas fini donc puisque les séries, docus et films Apple concourent aussi pour les catégories principales :

Severance

Meilleure série dramatique
Meilleure réalisation pour une série dramatique : Ben Stiller
Meilleure réalisation pour une série dramatique : Jessica Lee Gagné
Meilleur acteur principal dans une série dramatique : Adam Scott
Meilleure actrice principale dans une série dramatique : Britt Lower
Meilleur acteur dans un second rôle dans une série dramatique : Zach Cherry
Meilleur acteur dans un second rôle dans une série dramatique : Tramell Tillman
Meilleur acteur dans un second rôle dans une série dramatique : John Turturro
Meilleure actrice dans un second rôle dans une série dramatique : Patricia Arquette
Meilleur scénario pour une série dramatique : Dan Erickson

The Studio

Meilleure série comique
Meilleure réalisation pour une série comique : Seth Rogen et Evan Goldberg
Meilleur acteur principal dans une série comique : Seth Rogen
Meilleur acteur dans un second rôle dans une série comique : Ike Barinholtz
Meilleure actrice dans un second rôle dans une série comique : Catherine O’Hara
Meilleure actrice dans un second rôle dans une série comique : Kathryn Hahn
Meilleur scénario pour une série comique : Seth Rogen, Evan Goldberg, Peter Huyck, Alex Gregory, Frida Perez

Shrinking

Meilleure série comique
Meilleur acteur principal dans une série comique : Jason Segel
Meilleur acteur dans un second rôle dans une série comique : Harrison Ford
Meilleur acteur dans un second rôle dans une série comique : Michael Urie
Meilleure actrice dans un second rôle dans une série comique : Jessica Williams

Shrinking Jason Segel Harrison Ford

Slow Horses

Meilleure série dramatique
Meilleure réalisation pour une série dramatique : Adam Randall
Meilleur acteur principal dans une série dramatique : Gary Oldman
Meilleur scénario pour une série dramatique : Will Smith

Gary Oldman Slow Horses Saison 4

Presumé Innocent

Meilleur acteur principal dans une mini-série ou un téléfilm : Jake Gyllenhaal
Meilleur acteur dans un second rôle dans une mini-série ou un téléfilm : Peter Sarsgaard
Meilleur acteur dans un second rôle dans une mini-série ou un téléfilm : Bill Camp
Meilleure actrice dans un second rôle dans une mini-série ou un téléfilm : Ruth Negga

Disclaimer

Meilleure actrice principale dans une mini-série ou un téléfilm : Cate Blanchett

Disclaimer Cate Blanchett

Bad Sisters

Meilleure actrice principale dans une série dramatique : Sharon Horgan

Bad Sisters

Dope Thief

Meilleur acteur principal dans une mini-série ou un téléfilm : Brian Tyree Henry

Deaf President Now!

Meilleure réalisation pour un programme documentaire/non-fiction : Nyle DiMarco, Davis Guggenheim
Meilleur documentaire ou programme spécial non-fiction

Bono: Stories Of Surrender

Meilleure réalisation technique et camerawork pour un programme spécial

Nomination pour la meilleure publicité

“Heartstrings” — Apple AirPods Pro
“Flock” — Apple Privacy