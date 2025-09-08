The Studio et Severance raflent la mise lors de la première soirée des Creative Arts Emmy Awards
C’est déjà un plébiscite, et les prix les plus importants sont encore à venir : les séries The Studio et Severance ont absolument fait un carnage lors de la première soirée des Creative Arts Emmy Awards qui s’est tenu le samedi 6 septembre, remportant au total 15 prix, soit déjà un record pour la plateforme d’Apple (et il reste encore une soirée !). Les voici :
The Studio
Meilleur acteur invité (Guest) dans une série comique : Bryan Cranston
Meilleure direction artistique pour un programme narratif (format 30 minutes)
Meilleur casting pour une série comique
Meilleure photographie pour une série (format 30 minutes)
Meilleurs costumes contemporains pour une série
Meilleur montage image pour une série comique à caméra unique
Meilleure supervision musicale
Meilleur montage sonore pour une série comique ou dramatique (format 30 minutes)
Meilleur mixage sonore pour une série comique ou dramatique (format 30 minutes) et animation
Severance
Meilleure actrice invitée (Guest) dans une série dramatique : Merritt Wever
Meilleure direction artistique pour un programme narratif contemporain (format 1 heure ou plus)
Meilleure photographie pour une série (format 1 heure)
Meilleur design de générique
Meilleure composition musicale originale pour une série dramatique
Meilleur mixage sonore pour une série comique ou dramatique (format 1 heure)
Ce n’est pas fini donc puisque les séries, docus et films Apple concourent aussi pour les catégories principales :
Severance
Meilleure série dramatique
Meilleure réalisation pour une série dramatique : Ben Stiller
Meilleure réalisation pour une série dramatique : Jessica Lee Gagné
Meilleur acteur principal dans une série dramatique : Adam Scott
Meilleure actrice principale dans une série dramatique : Britt Lower
Meilleur acteur dans un second rôle dans une série dramatique : Zach Cherry
Meilleur acteur dans un second rôle dans une série dramatique : Tramell Tillman
Meilleur acteur dans un second rôle dans une série dramatique : John Turturro
Meilleure actrice dans un second rôle dans une série dramatique : Patricia Arquette
Meilleur scénario pour une série dramatique : Dan Erickson
The Studio
Meilleure série comique
Meilleure réalisation pour une série comique : Seth Rogen et Evan Goldberg
Meilleur acteur principal dans une série comique : Seth Rogen
Meilleur acteur dans un second rôle dans une série comique : Ike Barinholtz
Meilleure actrice dans un second rôle dans une série comique : Catherine O’Hara
Meilleure actrice dans un second rôle dans une série comique : Kathryn Hahn
Meilleur scénario pour une série comique : Seth Rogen, Evan Goldberg, Peter Huyck, Alex Gregory, Frida Perez
Shrinking
Meilleure série comique
Meilleur acteur principal dans une série comique : Jason Segel
Meilleur acteur dans un second rôle dans une série comique : Harrison Ford
Meilleur acteur dans un second rôle dans une série comique : Michael Urie
Meilleure actrice dans un second rôle dans une série comique : Jessica Williams
Slow Horses
Meilleure série dramatique
Meilleure réalisation pour une série dramatique : Adam Randall
Meilleur acteur principal dans une série dramatique : Gary Oldman
Meilleur scénario pour une série dramatique : Will Smith
Presumé Innocent
Meilleur acteur principal dans une mini-série ou un téléfilm : Jake Gyllenhaal
Meilleur acteur dans un second rôle dans une mini-série ou un téléfilm : Peter Sarsgaard
Meilleur acteur dans un second rôle dans une mini-série ou un téléfilm : Bill Camp
Meilleure actrice dans un second rôle dans une mini-série ou un téléfilm : Ruth Negga
Disclaimer
Meilleure actrice principale dans une mini-série ou un téléfilm : Cate Blanchett
Bad Sisters
Meilleure actrice principale dans une série dramatique : Sharon Horgan
Dope Thief
Meilleur acteur principal dans une mini-série ou un téléfilm : Brian Tyree Henry
Deaf President Now!
Meilleure réalisation pour un programme documentaire/non-fiction : Nyle DiMarco, Davis Guggenheim
Meilleur documentaire ou programme spécial non-fiction
Bono: Stories Of Surrender
Meilleure réalisation technique et camerawork pour un programme spécial
Nomination pour la meilleure publicité
“Heartstrings” — Apple AirPods Pro
“Flock” — Apple Privacy