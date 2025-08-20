Apple TV+ annonce une date de diffusion pour la saison 2 de Palm Royale, sa série avec notamment Kristen Wiig, Laura Dern et Ricky Martin au casting.

La date de sortie de la saison 2 de Palm Royale

Se déroulant dans la haute société de Palm Beach en 1969, la série se focalise sur le concept de l’outsider, avec Maxine Simmons (Kristten Wiig) qui fait des efforts pour s’introduire dans la haute société de Palm Beach. Alors que Maxine tente de franchir la ligne imperméable entre les nantis et les démunis, la série pose la même question qui déconcerte encore aujourd’hui : quelle part de vous-même êtes-vous prêt à sacrifier pour obtenir ce que quelqu’un d’autre possède ?

Dans la deuxième saison, Maxine est devenue une paria sociale après une crise publique scandaleuse. Elle devra puiser dans ses ressources d’intelligence et de ruse pour prouver une fois pour toutes qu’elle a non seulement sa place ici, mais qu’elle a peut-être aussi ce qu’il faut pour diriger cette ville. En chemin, elle découvrira des vérités cachées et comprendra enfin sur quoi repose véritablement cette ville : des secrets, des mensonges et parfois des crimes.

Outre Kristen Wiig, Laura Dern et Ricky Martin, le casting comprend Allison Janney, Josh Lucas, Leslie Bibb, Amber Chardae Robinson, Mindy Cohn, Julia Duffy et Kaia Gerber.

La saison 2 de Palm Royale comprendra 10 épisodes au total. Le premier épisode sera diffusé le 12 novembre sur Apple TV+. Il y aura ensuite un nouvel épisode chaque mercredi, le dernier étant diffusé le 14 janvier 2026.