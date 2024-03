La série de comédie Palm Royale démarre aujourd’hui sur le service par abonnement Apple TV+. Palm Royale raconte l’histoire de Maxine Simmons (Kristen Wiig), une femme ambitieuse qui essaie de se faire une place dans la haute société de Palm Beach. « Tandis que Maxine cherche à passer la barrière infranchissable entre les modestes et les nantis dans le contexte explosif de l’année 1969, « Palm Royale » pose une question toujours aussi actuelle : à quel point peut-on sacrifier sa propre personnalité pour avoir la même chose que les autres ? » Corrosive et n’épargnant pas les puissants et les riches, la série est librement adaptée du roman « Mr. et Mme American Pie » de Juliet McDaniel. L’atout maitre de Palm Royale, c’est sans doute son casting prestigieux et extrêmement fourni, qui regroupe (entre autres) Kristen Wiig, Laura Dern, Allison Janney, Ricky Martin, Josh Lucas, Leslie Bibb, Amber Chardae Robinson, Mindy Cohn, Julia Duffy et Kaia Gerber. Un véritable cast 5 étoiles !



Le showrunner et producteur exécutif Abe Sylvia est aussi en charge du scénario, bien épaulé dans sa tâche par les réalisateurs Tate Taylor, Claire Scanlon et Stéphanie Laing qui se répartissent les 10 épisodes de la série. A noter que Laura Dern, que personne n’a sans doute oublié depuis Jurassic Park, et Kristen Wiig sont producteurs exécutifs sur la série, tout comme Jayme Lemons, Tate Taylor, John Norris, Sharr White, Sher Holman et Katie O’Connell Marsh. Les trois premiers épisodes de Palm Royale sont disponibles sur Apple TV+ (les suivants seront diffusés chaque mercredi).