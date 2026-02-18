Apple devrait dévoiler son MacBook moins cher lors de son événement du 4 mars dans une palette de coloris vifs qui n’aurait pas d’équivalent dans la gamme des Mac depuis l’iBook G3 de la fin des années 90. Le Mac portable embarquerait une puce A18 Pro (que l’on retrouve déjà dans les iPhone 16 Pro) plutôt qu’un processeur M, pour un prix attendu bien en dessous de 1 000 dollars.

Un MacBook en plusieurs coloris

L’indice le plus récent vient du leaker Instant Digital qui indique sur Weibo que le logo d’Apple pour l’invitation à l’événement (composé de disques transparents jaunes, verts et bleus) reflète les couleurs du futur MacBook low-cost. L’analyste Ming-Chi Kuo avait quant à lui évoqué dès juin 2025 des finitions argent, bleu, rose et jaune, en miroir de l’iPad d’entrée de gamme.

Mark Gurman Bloomberg a récemment affirmé qu’Apple a testé six coloris : jaune clair, vert clair, bleu, rose, argent classique et gris foncé. Il tempère cependant : il est peu probable que l’ensemble de cette palette soit commercialisé. Ces teintes trancheraient radicalement avec les tons sobres qui caractérisent aujourd’hui les MacBook Air et MacBook Pro. La gamme actuelle se limite au noir ou à l’argent.

Sur le plan technique, le MacBook low-cost proposerait un écran de 12,9 pouces dans un châssis aluminium. Le recours à la puce A18 Pro constitue la vraie rupture avec le reste de la gamme des Mac et explique en partie le positionnement tarifaire agressif visé.