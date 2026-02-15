Apple annoncerait son MacBook moins cher équipé de la puce A18 Pro (qui est le processeur des iPhone 16 Pro) lors d’une keynote en mars avec un prix bien en dessous de 1 000 dollars, selon Mark Gurman de Bloomberg. Ce MacBook (qui a pour nom de code J700) marquera une rupture : plutôt qu’utiliser une puce Apple Silicon optimisée pour les Mac (M1, M2, etc), l’entreprise recycle un processeur d’iPhone pour conquérir des parts de marché sur le segment de l’entrée de gamme.

La puce A18 Pro, bien qu’inférieure aux capacités d’un MacBook Air équipé des puce M, demeure performante. Ce processeur d’iPhone constitue le premier à rivaliser avec la puce M1 qui avait inauguré la transition des Mac Intel vers Apple Silicon. Apple parie que cette puissance suffira pour des usages bureautiques et multimédias légers tout en abaissant les coûts de production.

L’écran aurait une taille autour de 13 pouces, des rumeurs précédentes évoquant une dalle de 12,9 pouces. Contrairement à ce que suggérerait une stratégie de réduction des coûts, Apple renoncerait au plastique et conserverait un châssis en aluminium. L’entreprise a développé un nouveau processus de fabrication de coque aluminium plus rapide et économique que celui des MacBook Air et MacBook Pro actuels, permettant de maintenir la qualité perçue tout en optimisant les marges.

Plusieurs coloris seront disponibles

Apple a testé divers coloris pour ce MacBook moins cher : jaune clair, vert clair, bleu, rose, argent classique et gris foncé. Toutes ces teintes ne seront pas nécessairement commercialisées, mais leur test signale une volonté de différencier visuellement ce modèle économique de la gamme actuelle qui se limite au noir ou à l’argent.

Cette stratégie de couleur rappelle l’iMac M1 de 24 pouces lancé en 2021 avec sept coloris vifs, ciblant un public plus jeune ou créatif recherchant une personnalisation esthétique. Apple reproduirait cette approche sur un Mac portable accessible pour élargir l’attrait au-delà des professionnels privilégiant la sobriété et la discrétion.

Le positionnement tarifaire sous les 1 000 dollars place ce MacBook en concurrence frontale avec les ordinateurs Chromebook et les PC Windows d’entrée de gamme, des segments où Apple ne disposait d’aucune offre compétitive. L’événement de mars devrait préciser le prix exact, les configurations disponibles et confirmer quelles couleurs atteindront effectivement la production.

À noter qu’au-delà du MacBook low-cost, Apple prévoit aussi de nouveaux MacBook Air et MacBook Pro pour les prochaines semaines. Un Studio Display 2 est aussi en préparation, tout comme de nouveaux Mac Studio, iMac et Mac mini pour le courant de 2026.