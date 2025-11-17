Lancé en 2020, le service d’entraînements vidéo Apple Fitness+ serait sur le point de connaître une transformation. Selon Mark Gurman de Bloomberg, Apple envisagerait de le fusionner l’année prochaine dans une toute nouvelle offre baptisée Santé+ (Health+), ce qui signerait la fin de son abonnement autonome.

Du changement à prévoir pour Apple Fitness+

Cette nouvelle plateforme Apple Santé+ (Health+) ne se contenterait pas d’intégrer le catalogue d’exercices existant. Sa nouveauté la plus ambitieuse serait l’introduction d’un coach santé basé sur l’intelligence artificielle. Cet assistant serait capable de proposer des plans nutritionnels personnalisés ainsi que des suggestions médicales, marquant un tournant stratégique pour Apple dans le domaine du bien-être numérique.

Apple Fitness+, qui propose une bibliothèque de vidéos de sport et de méditation, est actuellement facturé 9,99 € par mois et 79,99 € par an. Cette fusion signifierait la disparition de cette formule au profit d’une offre plus complète et probablement plus intégrée à l’écosystème de la marque.

Le service de sport est aujourd’hui également inclus dans l’offre groupée Apple One Premium à 34,95 € mois. Celle-ci inclut aussi iCloud+ avec 2 To de stockage, Apple TV+, Apple Music et Apple Arcade. La transition vers Santé+ pose donc la question de son futur modèle économique. Si l’abonnement autonome disparaît, l’offre pourrait devenir une exclusivité des bouquets les plus chers.

Toutefois, une autre possibilité reste ouverte. Apple pourrait à l’avenir autoriser ses clients à composer leur propre bouquet Apple One à la carte. Dans ce scénario, Fitness+ pourrait survivre en tant que service optionnel à ajouter individuellement.