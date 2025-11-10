2026 va être une année avec plusieurs fonctionnalités d’intelligence artificielle chez Apple, que ce soit avec Siri, le service Santé+ (Health+) et plus encore.

Du nouveau pour l’IA d’Apple en 2026

La nouveauté qui devrait le plus faire parler d’elle (en espérant qu’elle fonctionne…) est le nouveau Siri IA s’appuyant sur Apple Intelligence. Mark Gurman de Bloomberg dit que le nouvel assistant devrait être disponible avec iOS 26.4, ce qui suggère une arrivée autour du printemps 2026. Pour rappel, Apple a annoncé cette version de Siri en juin 2024 lors de la WWDC. Il aurait dû être disponible avec une mise à jour d’iOS 18, mais Apple l’a finalement reporté à 2026.

Une autre nouveauté va être Santé+ (Health+), ce qui va inclure une refonte de l’application Santé et, surtout, un nouveau chatbot IA. Il proposera des recommandations personnalisées accompagnées de vidéos réalisées par des experts de la santé qui informeront les utilisateurs sur divers problèmes de santé et sur les moyens d’améliorer leur mode de vie. Le suivi nutritionnel devrait également occuper une place importante dans la nouvelle version de l’application Santé.

Parmi les autres nouveautés IA, il y a une nouvelle interface pour Siri avec iOS 27, ainsi qu’un outil de recherche sur le Web. Il ne faut pas s’attendre à un moteur de recherche comme Google, mais plus un service qui regroupe les informations dans un seul et même lieu.