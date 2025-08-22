Apple s’apprêterait à lancer des coques TechWoven pour les iPhone 17, selon des photos partagées par leaker Majin Bu. Ces coques remplaceraient les modèles FineWoven, abandonnées avec l’iPhone 16 en raison de leur manque de durabilité et de leur tendance à se tacher.

Un design textile robuste

Les coques TechWoven adopteraient un design en tissu mat, disponible en noir, bleu, vert, violet et orange. Contrairement aux coques FineWoven, critiquées pour leur fragilité, le matériau TechWoven aurait été repensé pour une plus grande durabilité, avec une texture textile visant à résister aux rayures et à l’usure quotidienne. Cette approche s’alignerait sur les objectifs écologiques d’Apple, probablement à travers l’utilisation de matériaux recyclés, bien que cela ne soit pas précisé.

Les coques intégreraient plusieurs éléments :

Des boutons métalliques pour le volume et le bouton Action, offrant un meilleur retour tactile par rapport aux coques FineWoven.

Une découpe adaptée au bouton de commande de la caméra.

Une compatibilité MagSafe, avec un support des chargeurs et accessoires magnétiques.

Deux petits trous dans les coins inférieurs pour fixer une lanière ou une bandoulière, suggérant un accessoire vendu séparément par Apple.

Bien que les photos montrent des coques pour l’iPhone 17 Pro, avec une large découpe pour le bloc photo horizontal, Majin Bu assure que les coques TechWoven seront disponibles pour tous les modèles, incluant l’iPhone 17, l’iPhone 17 Air, l’iPhone 17 Pro et l’iPhone 17 Pro Max. L’annonce officielle devrait logiquement se faire lors de la keynote d’Apple, que les fuites annoncent pour le 9 septembre.