Apple semble prêt à tourner la page du controversé FineWoven avec un nouveau matériau pour ses coques d’iPhone 17, baptisé TechWoven, selon le leaker Majin Bu. Cela s’accompagne d’une potentielle nouveauté : une bandoulière compatible, vendue séparément.

TechWoven : un tissu plus robuste et pratique

Un an après l’abandon de FineWoven, critiqué pour sa faible durabilité et son aspect décevant, Apple proposerait TechWoven, un matériau synthétique conçu pour remplacer le cuir tout en répondant aux objectifs de neutralité carbone d’ici 2030. Selon la fuite du jour, TechWoven se distingue par une texture textile plus marquée, moins veloutée que FineWoven, avec une finition mate disponible en cinq couleurs : noir, marron, bleu, vert et violet. Ce matériau promet une meilleure résistance aux rayures et à l’usure quotidienne, tout en offrant une prise en main caoutchouteuse pour limiter les chutes.

Une particularité des coques TechWoven, et des coques en silicone pour l’iPhone 17, réside dans l’intégration de trous dans les coins inférieurs pour une lanière, une fonctionnalité déjà vue sur les boîtiers des AirPods Pro 2. Les emballages indiquent une compatibilité avec une « Crossbody Strap ». Ce terme suggère une bandoulière à porter en travers du corps, plutôt qu’une simple lanière de poignet, offrant une nouvelle façon de transporter son iPhone. Cet accessoire sera probablement vendu séparément par Apple.

Les rumeurs disent qu’Apple organisera sa keynote pour les iPhone 17 le 9 septembre prochain. La logique veut que les coques TechWoven soient dévoilées à la même occasion.