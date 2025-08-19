Apple s’apprête à dévoiler une nouvelle génération de coques pour l’iPhone 17, avec un matériau synthétique remplaçant le controversé FineWoven, d’après le leaker Majin Bu. Cette initiative s’inscrit dans la volonté d’Apple de combiner durabilité et respect de ses objectifs environnementaux.

Un tissu synthétique plus robuste

Après avoir abandonné ses coques en cuir en 2023 au profit du FineWoven, critiqué pour son usure rapide et son apparence peu convaincante, Apple plancherait sur un nouveau matériau synthétique pour l’iPhone 17. Selon la fuite du jour, ce tissu présenterait une texture plus riche et visible, avec une meilleure résistance aux rayures et à l’usure quotidienne. Décrit comme ayant une « texture caoutchouteuse et adhérente », ce matériau privilégierait la praticité au détriment du côté « premium » du FineWoven.

Toutefois, des doutes subsistent quant à sa durabilité à long terme. Disponibles en vert, orange, bleu et violet, ces coques s’aligneraient sur les ambitions écologiques d’Apple, notamment son objectif de neutralité carbone d’ici 2030.

Des coques Liquid Glass et une lanière

Majin Bu évoque également la possibilité de coques au style Liquid Glass, sans préciser leur nature exacte. Ce terme pourrait faire écho à la nouvelle interface Liquid Glass d’iOS 26 ou suggérer une réinterprétation des coques transparentes MagSafe d’Apple.

Par ailleurs, le leaker confirme que les coques en silicone pour l’iPhone 17 incluraient des encoches pour attacher une lanière, une fonctionnalité déjà vue sur les boîtiers de charge des AirPods Pro 2 et l’iPod touch de cinquième génération. Ces lanières, probablement vendues séparément par des marques tierces, permettraient de sécuriser l’iPhone au poignet pour des usages comme la prise de photos.

Le passage du cuir au FineWoven avait suscité des critiques, les utilisateurs déplorant un manque de robustesse et une esthétique décevante après usage. Ce nouveau matériau synthétique semble être une tentative d’Apple pour répondre à ces reproches tout en maintenant son engagement écologique.