Apple proposerait du nouveau au niveau de ses accessoires en lançant des coques pour iPhone 17 ayant la particularité de supporter une dragonne. Le leaker Majin Bu a partagé une vidéo montrant cette coque qui aurait pour nom « Liquid Silicone ».

Une coque avec des trous pour la lanière

Majin Bu a publié une courte vidéo sur X (ex-Twitter) montrant une coque en silicone conçue pour l’iPhone 17 standard, identifiable par ses deux caméras à l’arrière arrière. Cette coque se distingue par deux petits trous situés dans les coins inférieurs, destinés à accueillir une dragonne. Cette fonctionnalité permettrait de sécuriser l’iPhone au poignet, notamment pour prendre des photos sans risque de chute.

IPhone 17 New Liquid Silicone Case pic.twitter.com/b9pQvLZPqw — Majin Bu (@MajinBuOfficial) August 18, 2025

La lanière sera probablement vendue séparément par des marques tierces, à l’image des options proposées pour les AirPods Pro 2. En effet, ces derniers disposent d’un emplacement similaire pour une lanière, bien qu’Apple ne fournisse pas cet accessoire directement.

Cette idée n’est pas inédite chez Apple. L’iPod touch de cinquième génération intégrait déjà un mécanisme pour attacher une lanière sans nécessiter de coque, preuve qu’Apple a déjà exploré ce concept par le passé.

Le nom « Liquid Silicon » semble faire écho à l’interface Liquid Glass d’iOS 26. Bien que les détails sur cet effet visuel restent flous, il pourrait s’agir d’une texture satinée ou d’un autre design, marquant une évolution par rapport aux coques en silicone traditionnelles d’Apple. Cependant, la véracité de cette appellation et du design reste à confirmer.