Souvenez-vous : Apple a abandonné ses coques pour iPhone FineWoven après les nombreux retours faisant état d’une mauvaise durabilité et qu’une qualité de matériau particulièrement médiocre, mais il reste encore un produit chez Apple fabriqué avec ce tissu maudit : le Wallet FineWoven MagSafe. Dévoilé en même temps que la nouvelle gamme d’iPhone 16, ce Wallet disponible en quatre couleurs (Black, Blackberry, Dark green, Deep blue) est proposé au prix forcément excessif de 59 dollars. Il s’agit du dernier article FineWoven disponible à la vente sur le site d’Apple (peut-être un collector pour certains, qui sait ?).

On notera aussi que lors de la keynote de l’iPhone 16, Apple a présenté de nouvelles coques en plastique et en silicone mais n’a pas mentionné les coques FineWoven. La présence au catalogue d’un Wallet FineWoven suggère peut-être qu’Apple a rencontré moins de soucis de fabricant avec cet accessoire… ou alors tout simplement qu’Apple était trop loin dans l’étape de la production de l’accessoire et qu’il préfère prendre le risque de le lancer sur le marché (pas le plus probable mais pas impossible).