La com d’Apple pour ses produits reste un modèle du genre.Le spot de pub Peak Performance (Performance Maximale) vante les mérites de la chambre à vapeur des iPhone 17 Pro d’une façon particulièrement originale : on y voit un athlète courant dans un désert aride. dont les capacités sont décuplées lorsqu’une simple goutte d’eau vient s’évaporer sur son visage… ce qui lui confère alors des super-pouvoirs : l’athlète continue de courir mais peut en même temps résoudre un Rubik’s Cube d’une seule main ou bien encore jouer du piano, une manière plutôt maline de rappeler que le refroidissement par chambre à vapeur des iPhone 17 Pro permet de lancer plusieurs applications lourdes en même temps sans que le mobile ne surchauffe.

<span style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" data-mce-type="bookmark" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

Faire passer un simple upgrade pour une nouveauté disruptive

Si la pub est vraiment bien ficelée, le fond du message peut largement prêter à sourire dans la mesure où l’iPhone 17 Pro n’est pas le premier smartphone, loin s’en faut, à adopter la technologie de refroidissement par chambre à vapeur. Certes, l’iPhone 17 Pro à l’avantage pour lui de disposer du processeur mobile le plus puissant du marché, mais d’autres mobiles Android peuvent déjà atteindre leur « peak » de performances sur la durée grâce à la même technologie de refroidissement… Mais après tout, c’est un spot de pub.