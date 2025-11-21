Dans sa nouvelle publicité, Google détourne l’univers de Wicked en affirmant que son Pixel Pro 10 est meilleur que l’iPhone 17 Pro d’Apple, notamment sur l’intelligence artificielle. Une mise en scène théâtrale qui arrive pile-poil pour la sortie du film Wicked : Partie 2 au cinéma.

Le Pixel et l’iPhone se transforment en Glinda et Elphaba

Un iPhone 17 Pro violet incarne Glinda, la « bonne sorcière » populaire, tandis qu’un Pixel Pro 10 vert endosse le rôle d’Elphaba, l’incomprise aux pouvoirs puissants. Le clin d’œil à la pop-culture sert ici un propos : sous couvert d’amitié, Google force son concurrent à admettre son retard à l’allumage.

Au cours de la discussion, l’iPhone 17 Pro confie au Pixel 10 Pro : « Tu m’as toujours inspiré. Tu fais les choses en premier et tu me montres la voie ». Une manière habile pour Google de revendiquer la disponibilité de plusieurs fonctionnalités qui sont là d’abord sur Android avant d’arriver sur iOS. La publicité mentionne la retouche photo avancée, le filtrage d’appels ou encore l’intégration d’un assistant IA réellement conversationnel. C’est en référence à Gemini par rapport à Siri.

Le spot se clôture sur une reprise du titre For Good qui vient justement de Wicked, scellant cette amitié vache. Ce format s’inscrit dans la continuité de la campagne publicitaire de Google initiée en 2023. Il y a eu plusieurs publicités au fil des mois.