Apple a mis en ligne la première publicité pour l’iPhone 17 Pro. Cela coïncide avec la sortie aujourd’hui du nouveau smartphone. La commercialisation concerne également les iPhone 17, iPhone 17 Pro Max iPhone Air.

Première pub pour l’iPhone 17 Pro

La publicité d’Apple n’est pas nouvelle en soi, elle avait été diffusée pour la première fois lors de la keynote du 9 septembre. Mais le fabricant la propose aujourd’hui « officiellement » sur sa chaîne YouTube.

La pub montre différents tournages de films qui sont réalisés avec un iPhone 17 Pro. Apple insiste sur le fait que le nouveau smartphone résiste à toutes les situations, que ce soit de la neige, de la boue et plus encore. Il arrive à filmer dans les différentes situations.

Voici ce qu’indique Apple dans sa description :

Voici l’iPhone 17 Pro. Avec son design robuste et son système de caméras Pro Fusion 48 mégapixels, c’est le Pro ultime. Il est doté d’un boîtier unibody en aluminium forgé à chaud et le Ceramic Shield protège désormais l’arrière, tandis que sur l’avant, le nouveau Ceramic Shield 2 offre une résistance aux rayures 3 fois supérieure. L’iPhone 17 Pro est équipé de la caméra le plus cinématographique que nous ayons jamais conçue, avec un zoom optique 8x pour vous rapprocher encore plus de l’action.

