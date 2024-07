Apple propose aujourd’hui une nouvelle publicité qui se concentre sur Safari et le respect de la vie privée des utilisateurs. Ici, le fabricant met en avant le fait que son navigateur fait mieux que la concurrence et notamment Chrome, que ce soit sur iOS ou Android.

Une pub d’Apple pour son navigateur et la vie privée

Dans la publicité, des caméras de sécurité prennent la forme d’oiseaux et de chauves-souris qui tournent autour des utilisateurs de smartphones pendant qu’ils naviguent sur Internet. Les caméras sont omniprésentes et représentent des traqueurs de sites Web. La majeure partie du spot est axée sur les utilisateurs qui ne possèdent pas d’iPhone, mais vers la fin, les utilisateurs d’iPhone ouvrent Safari et toutes les caméras effrayantes explosent en plein vol.

« Votre navigation est sous surveillance ? Safari vous aide à empêcher cela. Grâce à des technologies de confidentialité innovantes, telles que la prévention intelligente du suivi, Safari protège votre vie privée », indique Apple dans la description de sa pub sur YouTube.

Les fonctions de Safari pour la confidentialité

Dans la foulée, Apple propose un article dédié sur son blog dédié à WebKit, le moteur de rendu de Safari, pour là encore mettre en avant le respect de la confidentialité. Il y a notamment une mise en avant de l’Intelligent Tracking Prevention, qu’Apple traduit par « Prévention intelligente du traçage ». On peut lire :

Chaque fois que vous visitez un site Web, celui-ci recueille des données sur votre appareil, comme la configuration de votre système, et les utilise pour vous montrer des pages Web qui fonctionnent bien sur votre appareil. Certaines entreprises utilisent ces données pour tenter d’identifier votre appareil de manière unique, ce que l’on appelle le fingerprinting. Pour éviter cela, lorsque vous visitez un site Web, Safari présente une version simplifiée de votre configuration système. Votre Mac ressemble davantage à celui des autres, ce qui réduit considérablement la capacité des traqueurs à identifier votre appareil de manière unique.

Selon Apple, un certain nombre de protections de Safari ne sont pas offertes par d’autres navigateurs tels que Chrome, ce qui fait de Safari le choix idéal en matière de protection de la vie privée. Les fonctionnalités de Safari comprennent l’utilisation de l’apprentissage automatique pour lutter contre le suivi intersite, la suppression des traceurs uniques des URL dans la navigation privée, le masquage de l’adresse IP des traceurs connus, l’empêchement des extensions Web de voir la navigation par défaut, le non–partage des données de localisation avec les moteurs de recherche et le blocage des traceurs connus dans la navigation privée.