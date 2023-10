Le procès antitrust de Google qui se déroule actuellement aux Etats-Unis continue de nous dévoiler de sacrés perles : invité à la barre, Gabriel Weinberg, CEO de DuckDuckGo affirme qu’il y a quelques années à peine (2018 ce n’est pas loin), Apple et son équipe ont organisé une vingtaine de réunions concernant l’utilisation de DuckDuckGo pour le mode de navigation privée de Safari ! Le responsable Apple en charge de Safari était même présent lors de certaines de ces réunions.

Forcément, après autant de discussions, on n’en était plus simplement au stade des hypothèses, et Apple se serait bien avancé sur la partie technique de cette intégration. Pour autant, et si l’on en croit cette fois le SVP John Giannandrea, il n’aurait jamais été vraiment question qu’Apple remplace par défaut Google par DuckDuckGo dans son navigateur. Le responsable d’Apple estimait alors en effet que DuckDuckGo n’était pas vraiment plus fiable que Google en terme de respect des données privées, sachant que ce que dernier s’appuyait sur le moteur de recherche Bing, développé par Microsoft.

Visiblement, Apple craint donc toujours plus son plus son (très) vieil ennemi que le géant Google, surtout s’il existe le moindre risque que des données exploitées par Safari remontent jusqu’à la firme de Redmond. Histoire d’en avoir le coeur net, John Giannandrea avait même diligenté une enquête sur les relations entre DuckDuckGo et Microsoft, mais le SVP d’Apple n’en a pas dit plus à la barre…