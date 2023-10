Dans son procès l’opposant au DoJ américain, Google semble de plus en plus dans « la sauce » au fur et à mesure que les documents publiés devant la cour indiquent clairement que la firme de Mountain View paye des milliards de dollars à Apple afin d’évincer toute concurrence sur les moteurs de recherche. Si l’on en croit les sources de The Information, tout a démarré en 2014, quand les dirigeants de Google ont exprimé en interne leurs inquiétudes concernant le fait qu’Apple dirigeait ses utilisateurs directement vers les sites Web sans en passer par Google Search.

Des mails internes ont ainsi révélé que Google s’efforçait de créer une structure qui empêcherait cette redirection des requêtes des utilisateurs. Un mail interne de juin 2016 rédigé par Daniel Alegre, un cadre dirigeant de Google, indique noir sur blanc que l’entreprise était bien déterminée à résoudre ce problème. En 2016, lorsque le moment est venu de renouveler leur accord, Apple a choisi de maintenir sa fonctionnalité de recherche inchangée plutôt que de l’améliorer. Un e-mail d’août 2018 de Joan Braddi, responsable des partenariats de recherche chez Google, semble corroborer cette décision, et affirme que l’accord permettait à Apple de proposer des » suggestions Siri »… avec des limitations spécifiques.

John Giannandrea, le patron de l’IA chez Apple, aurait permis de sortir Siri des cadres de l’accord passé entre Apple et Google sur les moteurs de recherche

The Information suggère que cet accord pourrait expliquer pourquoi la fonctionnalité « Suggestions Siri » sur iOS n’a connu longtemps que des mises à jour progressives, pour ne pas dire mineures. En d’autres termes, l’accord n’aurait pas seulement nuit à la concurrence « traditionnelle » de Google Search, mais aussi au développement de Siri ! L’embauche en 2018 de l’ancien cadre de Google, John Giannandrea, pourrait cependant avoir modifié cette stratégie du petit pas (largement due donc à l’accord initialement signé avec Google).

Ainsi, lors du procès en cours, Giannandrea a témoigné à la barre que les suggestions de Siri s’étaient effectivement élargies depuis peu, soulignant qu’Apple avait désormais pour objectif de fournir des réponses directement aux utilisateurs plutôt que de les rediriger vers un moteur de recherche généraliste. Il sera difficile d’en savoir beaucoup plus : Apple a jugé que de nombreux documents en sa possession relatifs à ce sujet tombaient sous le coup du secret commercial.