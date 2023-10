Le procès antitrust visant Google a un lien tout particulier avec Apple. Selon le juge qui s’occupe de l’affaire, le cœur du sujet n’est autre que le paiement effectué à Apple.

Tous les ans, Google verse des milliards de dollars à Apple pour être le moteur de recherche par défaut sur les iPhone, iPad et Mac. Le montant est confidentiel, mais les dernières estimations en date font état de 20 milliards de dollars par an, soit 15% du chiffre d’affaires d’Apple. Autant dire qu’il s’agit d’une somme colossale.

Mais Google reste gagnant à l’arrivée étant donné le nombre important d’utilisateurs d’iPhone, d’iPad et de Mac. Le groupe s’assure que son moteur de recherche reste le plus utilisé et il peut mieux gérer les publicités ciblées de chaque personne.

Mais pour le département de la Justice des États-Unis, ce versement annuel à Apple, qui a lieu depuis 21 ans maintenant, pose un problème, au point que Google est accusé de pratiques anticoncurrentielles.

Il n’y a pas encore le résultat du procès. Mais selon la situation, Apple et Google seront perdants. Si Google perd son procès, il ne pourra plus avoir cet accord pour le moteur de recherche par défaut, ce qui signifie qu’Apple ne touchera plus des milliards de dollars de la part de son partenaire. Mais l’affaire concerne ici les États-Unis, il n’est donc pas impossible que les deux groupes gardent leur accord pour le reste du monde.