Trois dirigeants d’Apple seront sans doute absents de la conférence de présentation de l‘iPhone 15/15 Pro le 12 septembre prochain, et ce pour une raison très singulière. Ainsi, le vice-président directeur des services Eddy Cue, le vice-président directeur de l’apprentissage automatique et de la stratégie d’IA John Giannandrea et le vice-président du développement de l’entreprise Adrian Perica ont été assignés à comparaître afin de témoigner lors du procès antitrust de Google qui débute lui aussi le 12 septembre. Apple avait bien sûr déposé une demande d’annulation de ces assignations, mais ces dernières ont été rejetées par le juge de district Amit Mehta.

Apple avait pourtant envoyé au juge plus de 125 000 documents et 21 heures d’enregistrement de témoignages, espérant ainsi que cette débauche d’éléments rendrait inutile la participation physique de ses dirigeants au procès. Cette stratégie n’a pas fonctionné, et les dirigeants sus-nommés vont donc devoir détailler les relations entre Google et Apple. Pour rappel, le firme de Mountain View est accusée par la justice d’abus de position dominante sur les moteurs de recherche. Google paierait à Apple jusqu’à 15 milliards de dollars pour que con moteur de recherche soit l’option par défaut sur l’iPhone, l’iPad et le Mac.