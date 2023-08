Apple a opéré à un changement avec Safari sur iOS 15 : la barre d’URL est passée d’en haut à en bas. Cela peut sembler être une modification légère, mais cela avait fait pas mal de bruit au moment des bêtas, avec beaucoup d’utilisateurs qui ont critiqué la nouvelle interface. Aujourd’hui, Google veut faire de même avec Chrome.

Comme le note le développeur Steve Moser, Google propose une nouvelle bêta de Chrome sur TestFlight et une nouveauté permet de mettre la barre de navigation en bas et non plus en haut comme c’est le cas actuellement. À l’instar de Safari, l’utilisateur a le contrôle et peut choisir ce le positionnement en allant dans les réglages.

Google Chrome for iOS updated with Bottom Omnibox Setting. It was just added to the Testflight version of Chrome for iOS.

Link below with more screenshots and info: pic.twitter.com/W8Lrnc7GrX — Steve Moser (@SteveMoser) August 23, 2023

Ce principe de mettre la barre de navigation en bas de l’écran permet d’y accéder plus facilement d’une main, puisque c’est accessible avec le pouce. Cela peut être un peu plus délicat quand la barre est en haut, surtout pour ceux qui ont un grand iPhone, comme les modèles Pro Max de 6,7 pouces.

Pour information, il est possible de tester le nouvel emplacement dès maintenant sans avoir la bêta de Chrome. Pour cela, ouvrez Chrome sur votre iPhone et entrez chrome://flags/#bottom-omnibox-steady-state dans la barre d’URL. La mention « Bottom Omnibox (Steady) va être surlignée en jaune. Cliquez sur Default puis sélectionnez l’option Enabled. Redémarrez le navigateur et le tour est joué.

Google ne dit pas encore quand l’option présente dans les réglages sera disponible pour tout le monde sans nécessiter la manipulation indiquée précédemment.