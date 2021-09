C’est le grand jour, Apple propose aujourd’hui au téléchargement la version finale d’iOS 15 pour iPhone et d’iPadOS 15 pour iPad. Cela fait suite à huit versions bêtas et une release candidate tout au long de l’été. Voici les différentes informations à connaître sur la mise à jour d’Apple.

Les appareils compatibles avec iOS 15

Voici les différents iPhone, iPad et iPod touch qui peuvent installer la dernière mise à jour en date d’Apple :

iPhone 13

iPhone 13 mini

iPhone 13 Pro

iPhone 13 Pro Max

iPhone 12

iPhone 12 mini

iPhone 12 Pro

iPhone 12 Pro Max

iPhone 11

iPhone 11 Pro

iPhone 11 Pro Max

iPhone XS

iPhone XS Max

iPhone XR

iPhone X

iPhone 8

iPhone 8 Plus

iPhone 7

iPhone 7 Plus

iPhone 6s

iPhone 6s Plus

iPhone SE (1ère génération)

iPhone SE (2e génération)

iPod touch (7e generation)

iPad Pro 12,9 pouces (5e génération)

iPad Pro 11 pouces (3e génération)

iPad Pro 12,9 pouces (4e génération)

iPad Pro 11 pouces (2nd génération)

iPad Pro 12,9 pouces (3rd génération)

iPad Pro 11 pouces (1st génération)

iPad Pro 12,9 pouces (2nd génération)

iPad Pro 12,9 pouces (1st génération)

iPad Pro 10,5 pouces

iPad Pro 9,7 pouces

iPad (9e génération)

iPad (8e génération)

iPad (7e génération)

iPad (6e génération)

iPad (5e génération)

iPad mini 6

iPad mini 5

iPad mini 4

iPad Air (4e génération)

iPad Air (3e génération)

iPad Air 2

Téléchargement d’iOS 15

Pour télécharger iOS 15, rendez-vous dans Réglages > Général > Mise à jour logicielle depuis votre iPhone ou iPad. Vous verrez la mise à jour apparaitre. Vous n’aurez pas plus qu’à lancer le téléchargement puis attendre que l’installation se fasse. Vous pouvez aussi télécharger le firmware depuis cette page dédiée puis faire une installation manuel via le Finder (Mac) ou iTunes (Windows).

Les nouveautés d’iOS 15, en commençant par Safari

Vous pouvez désormais avoir la barre d’adresse en bas de l’écran ou en haut (comme sur iOS 14). Il suffit de faire son choix dans les réglages de Safari. Aussi, le navigateur propose maintenant un groupe d’onglets, avec ces derniers qui se synchronisent entre tous vos appareils.

Toujours pour Safari, il est maintenant possible d’installer des extensions sur votre iPhone. Et comme sur le Mac, vous pouvez définir à quel moment celles-ci doivent être actives. Par ailleurs, il est maintenant possible de faire une recherche vocale.

Texte en direct va faire du bien

Avec la nouvelle fonctionnalité Texte en direct, vous pouvez extraire du texte présent dans des photos pour, par exemple, faire un copier/coller et mettre le contenu dans un document écrit. Il est également possible de sélectionner un texte dans une photo puis demander à avoir la traduction.

FaceTime s’améliore

L’audio spatial est disponible. Chaque voix semble provenir de l’endroit où se trouve la personne sur votre écran. Aussi, il y a maintenant une présentation en grille pour les appels vidéo en groupe, tout comme il y a le mode portrait comme nouvel effet vidéo. Vous pouvez par ailleurs créer un lien FaceTime et l’envoyer à quelqu’un pour qu’il rejoigne l’appel, même s’il utilise un appareil sous Windows ou Android.

Une autre nouveauté est SharePlay, mais il est bon de noter qu’elle arrivera avec une future mise à jour d’iOS 15. Avec SharePlay, vous pouvez regarder des films ou écouter de la musique ensemble, et même partager votre écran, directement dans FaceTime.

iCloud+

iCloud+ est une version enrichie du stockage iCloud. Il y a la fonction Relais privé iCloud (similaire à un VPN dans l’idée) et la fonction Masquer mon e‑mail (pas disponible au lancement).

Météo et Notes changent d’apparence

Avec un nouveau design qui présente les données météorologiques sous forme d’affichages graphiques et qui intègre de jolis arrière-plans dynamiques, ainsi que des cartes de précipitations, de qualité de l’air et de températures, l’application Météo devient réellement intéressante avec iOS 15.

Avec Notes, les nouvelles fonctionnalités de productivité vous permettent d’organiser vos tâches à l’aide de tags et de collaborer de nouvelles façons grâce aux mentions et à la vue Activité.

Du nouveau dans l’application Messages sur iOS 15

Une section « Partagé avec vous » fait son apparition. Les liens, images et autres contenus échangés dans Messages sont maintenant réunis dans la nouvelle section « Partagé avec vous » de l’application correspondante. Vous pouvez même répondre directement depuis l’application que vous utilisez, sans avoir à revenir dans Messages. Il y a aussi « Partagé avec vous » dans les applications Photos, Safari, Apple Music, Apple Podcasts et Apple TV.

D’autre part, il y a de nouveaux Emojis et un nouveau système de collection de photos. Cela apparaît sous forme de piles quand il y a plusieurs photos.

De nouveaux outils pour gérer le temps

Un mode Concentration est maintenant disponible. Vous pouvez l’activer afin qu’il ne laisse passer que les notifications souhaitées afin de focaliser toute votre attention sur quelque chose de particulier.

Vous pouvez par ailleurs signaler automatiquement à vos contacts que vous n’êtes pas disponible

Du mieux pour les notifications sur iOS 15

Les notifications adoptent un nouveau design avec des photos de contact et des icônes d’applications plus grandes pour que vous puissiez les reconnaître plus facilement. Aussi, il y a la fonction « Résumé de notifications » qui regroupe plusieurs notifications sous forme de résumé, et ce chaque jour.

L’application Plans s’embellit

Plusieurs villes affichent un grand niveau de détails pour les rues, les quartiers, les arbres, les bâtiments et plus encore. Et vous pouvez visiter des monuments emblématiques en 3D. En outre, l’application se veut plus riche en détail pendant la navigation (dont les embranchements, les passages piétons et les pistes cyclables). Elle intègre également des aperçus de la route à l’approche d’échangeurs complexes. Citons par ailleurs les itinéraires piétons immersifs et l’intégration des transports en commun qui vous indique les stations situées à proximité ainsi que les horaires de passage.

Recherche visuelle

Avec la recherche visuelle, il suffit de toucher une photo de votre appareil ou sur le Web pour en apprendre davantage sur les œuvres d’art, les monuments, la nature, la littérature ou même les animaux domestiques.

Du mieux pour Spotlight

Spotlight affiche plus d’informations consultables en un coup d’œil avec de nouveaux résultats de recherche enrichis sur les artistes, les séries TV et les films, sans oublier vos contacts. Et vous pouvez désormais utiliser Spotlight pour faire des recherches dans vos photos ou bien profiter de Texte en direct pour effectuer des recherches à partir du texte figurant sur vos photos.

Rapport de confidentialité des applications

Découvrez comment les applications utilisent les autorisations que vous leur avez accordées, quels domaines tiers elles ont contactés et quand elles les ont contactés pour la dernière fois. À noter que ce sera disponible avec une future mise à jour d’iOS 15.

Siri en local

Vous pouvez maintenant utiliser Siri sans avoir une connexion Internet. Cela fonctionne pour beaucoup de commandes, mais pas la totalité.

Bonus

Il y a plein de petites nouveautés supplémentaires. Elles sont à retrouver sur le site d’Apple.