iOS 15 sera disponible au téléchargement le 20 septembre

Apple a donné la date de sortie pour iOS 15 sur iPhone et iPadOS 15 sur iPad : ce sera le 20 septembre. Ce sera la même date pour tvOS 15 et watchOS 8. L’annonce a eu lieu ce soir après la keynote où plusieurs produits ont été annoncés, dont l’iPhone 13.

Date de sortie d’iOS 15 : 20 septembre 2021

En attendant la sortie le 20 septembre pour la version finale d’iOS 15, Apple proposera aujourd’hui la version release candidate du système d’exploitation mobile. Elle concernera les développeurs et testeurs publics. Ils seront invités à faire de nombreux tests pour s’assurer que tout fonctionne bien (fonctionnalités, applications, etc) et signaler à Apple les éventuels problèmes. Si aucun problème majeur n’est détecté, Apple proposera exactement la même version au public. S’il y a par contre un ou des bugs majeurs, Apple fera des ajustements.

Apple a proposé la première bêta d’iOS 15 le 7 juin dernier, juste après la WWDC. C’était à destination des développeurs pour commencer. Il a fallu attendre le 30 juin pour avoir le droit à la première bêta publique. Depuis, Apple a sorti huit bêtas, aussi bien pour les développeurs que pour les testeurs publics. Nous voilà maintenant à quelques jours de la version finale.

Pour rappel, voici la liste des appareils compatibles avec iOS 15 :

iPhone 13

iPhone 13 mini

iPhone 13 Pro

iPhone 13 Pro Max

iPhone 12

iPhone 12 mini

iPhone 12 Pro

iPhone 12 Pro Max

iPhone 11

iPhone 11 Pro

iPhone 11 Pro Max

iPhone XS

iPhone XS Max

iPhone XR

iPhone X

iPhone 8

iPhone 8 Plus

iPhone 7

iPhone 7 Plus

iPhone 6s

iPhone 6s Plus

iPhone SE (1re génération)

iPhone SE (2e génération)

iPod touch (7e génération)