Apple lâche enfin la première bêta publique d‘iOS 15, iPadOS 15, tvOS 15 ou watchOS 8. Cela signifie qu’il n’y a nul besoin d’être dans le programme développeur d’Apple pour en bénéficier. Pour récupérer la bêta souhaitée, rien de plus simple puisqu’il suffit de s’inscrire « En tant que membre du programme de logiciels bêta d’Apple » à cette adresse et de faire preuve d’un peu de patience (la bêta devrait être disponible au téléchargement dans la soirée). On note tout de même l’absence de la bêta publique de macOS Monterey mais l’on peut parier qu’il ne faudra pas attendre trop longtemps pour y goûter.

iPhoneAddict a déjà passé en long, large et en travers sur les fonctionnalités de ces différents OS. Si vous voulez vous rafraichir la mémoire, c’est par ici pour un tour d’horizon des fonctions principales d’iOS, ici pour iPadOS 15, ici encore pour tvOS 15 et enfin là pour watchOS 8. Nous vous conseillons aussi de faire une recherche par mots clefs sur notre site étant donné le nombre d’articles complémentaires sur ces différents OS.