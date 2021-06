watchOS 8 n’est clairement pas la version la plus spectaculaire de watchOS (euphémisme), mais toutes les évolutions sont bonnes à prendre… Les nouveautés les plus nombreuses concernent la santé en général. L’app Respiration autorise une modification du rythme de respiration standard, Sommeil peut désormais identifier la fréquence respiratoire (qui n’est pas le rythme cardiaque) et une toute nouvelle app se donne pour objectif d’emmener l’utilisateur à sa pleine zenitude.

Toujours en lien avec la santé, Fitness+ gagne de nouvelles Playlists (Lady Gaga, Alicia Keys, etc.) ainsi qu’une nouvelle coach, mais comme ce n’est toujours pas dispo en France (comme d’ailleurs plein de nouveautés logicielles ces derniers temps chez Apple…). L’application photo se dote d’une toute nouvelle interface, visiblement beaucoup plus pratique à l’usage, et gagne de nouvelles sections. Idem pour Apple Music. A noter que les portraits peuvent désormais être directement sélectionnés dans la catégorie idoine afin de servir de fonds d’écrans.

Le partage depuis l’application Photos – via watchOS 8 – est simplifié : choix de photos, envoi par iMessage ou Mail, possibilité d’écrire du texte… ou bien encore mettre des Emojis. watchOS 8 est compatible avec les AirTags et peut donc aussi renseigner l’utilisateur sur la présence proche d’un objet « AirTagué ». A l’image d’iOS 15, l’app Wallet embarquée enregistre désormais les cartes d’identité, et le mode d’affichage Always On s’étend à plus d’apps (dont la calculatrice). Parmi les plus grosses nouveautés, on note l’amélioration sensible de la saisie des messages, mais aussi les fonctions AssistiveTouch, franchement spectaculaires, qu’Apple avait déjà dévoilé il y a quelques jours.