Il est là, tout beau tout chaud, et comme annoncé par les nombreux teasers d’Apple, il est très orienté messagerie instantanée (en mode texte via iMessage, comme en video via FaceTime). C’est un très combatif Craig Federighi qui introduit iOS 15, l’OS mobile qui équipera donc dès la rentrée tous les iPhone de prochaine génération, les modèles actuels et les anciens.

FaceTime bénéficie de grosses améliorations. La partie audio se dote ainsi d’un mode réducteur de bruit baptisé Voice Isolation (qui fonctionne à partir de tous les iPhone/iPad ?) et aussi d’un mode inverse, Wide Spectrum,qui capte le maximum de sons alentours durant l’appel vidéo. Les appels FaceTime peuvent désormais intégrer le calendrier (pratique pour les sessions visios Pro par exemple) et autorisent le partage de films/séries ou musiques via la fonction SharePlay (Disney+, Hulu, HBO Max, TikTok, Twitch et plus encore sont déjà partenaires). Grosse nouveauté très attendue, FaceTime sera disponible sur Android… via le web !

Preuve du focus sur les fonctions de communication, iMessage reçoit une avalanche de nouvelles fonctions. Share with You permet partager les liens d’article via Apple News ainsi que les films/Séries et Musique. Il est désormais possible (enfin !) de savoir si l’interlocuteur a activé le mode Ne pas déranger, Travail, Vie privée et Dormir. bien pratique pour ne pas commettre d’impair et contacter la personne au moment où cette dernière est vraiment libérée d’autres contraintes.

Autres modifs, les groupes d’images s’affichent désormais en piles dans la zone de message. La fonction Live Text permet de reconnaitre le texte dans une photo et de « convertir » ce texte afin de le partager dans un message, e-mail, etc. S’il y a un numéro de téléphone par exemple, Live Text propose de toucher le numéro pour lancer l’appel (encapsulage automatique). Live Text est compatible avec 7 langues, dont le français. La fonction est disponible sur iPhone, iPad et Mac.

Photos a droit à quelques nouvelles fonctions, dont une particulièrement originale. L’app se synchronise maintenant avec Apple Music via la section Pour vous. Selon le contenu ou le thème de la photo, l’app lance une musique adaptée à ce thème ou ce contenu. Intéressant aussi la possibilité de chercher des photos directement depuis Spotlight, ou de trouver du texte dans les photos, toujours depuis Spotlight.

Wallet, le portefeuille numérique d’Apple, peut désormais accueillir la carte d’identité et le permis de conduire. Un simple « scan » via le capteur de l’iPhone, et c’est dans la poche (ou la Wallet surtout). Cette nouveauté sera disponible aux Etats-Unis dans un premier temps. L’app peut aussi enregistrer des clefs virtuelles (logement, bureau, chambre d’hôtel, etc.). Dans la série des modifications un peu plus modestes, Meteo a droit à une nouvelle interface et des milliers de variations dans la présentation.

Les cartes de Plans continuent de s’enrichir (plus de POI notamment, un mode nuit amélioré), notamment en Espagne et au Portugal…et plus loin dans l’année en Italie et en Australie. Et la France ? Nope. L’itinéraire affiché est plus clair, avec de nouvelles indications (feux, passage piétons, etc.). A pied, il devient possible d’utiliser son appareil photo et « scanner » les environs pour connaitre la bonne destination. Tout cela promet beaucoup, mais n’est pas (encore) disponible pour la France.