L’OS de la tablette Apple continue de trouver sa propre voie, souvent de plus en plus loin d’iOS. Toujours sur le pont, Craig Federighi a présenté iPadOS 15, une mouture globalement incrémentale, mais avec quelques nouveautés bienvenues, notamment en terme de prise de note à la volée.

iPadOS 15 propose des Widgets de plus grande taille pour l’iPad, ce qui est somme toute logique étant donné que l’écran de l’iPad est sans commune mesure avec celui d’un iPhone. Les bibliothèques d’apps font aussi leur apparition et ka fonction de partage d’écran s’affine encore : il est désormais possible d’appuyer sur un bouton situé en haut de l’écran pour obtenir une app plein écran ou bien activer Split View.

Pour changer d’apps – quand deux apps affichées en partage d’écran – il suffit de balayer vers le bas (à partir de l’app que l’on en souhaite plus visualiser) et sélectionner une nouvelle app qui viendra la remplacer. Autre amélioration qui devrait faciliter les usages en multi-apps, le Shelf permet de réduire les applications en bas de l’écran, ce qui permet d’y accéder rapidement à tout moment. De nouveaux raccourcis font aussi leur apparition.

Quick Note est une nouvelle app intégrée qui comme son nom l’indique facilite prise de note à la volée. L’utilisateur pourra bien sûr renseigner une note rapide avec l’Apple Pcncil, mais l’app s’adapte aux usages : sur Safari par exemple, Quick Note va proposer d’ajouter le lien à côté du texte.

Grosse nouveauté de cette nouvelle version, iPadOS 15 dispose désormais d’un traducteur automatique ! Un simple copié/collé d’un texte, et l’app proposera une traduction dans de nombreuses langues (dont le Français bien sûr). A noter que la traduction fonctionne aussi pour les textes visibles sur les photos. L’app traduire est disponible sur iPadOS 15, iOS 15 et sur macOS 12 Monterrey.

La présentation d’iPadOS 15 se termine avec une nouveauté très attendue des devs : la possibilité de développer des apps avec Swift Playground et de soumettre ces apps dans l’App Store !