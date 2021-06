C’est peu dire que tvOS 15 n’apporte pas une montagne de nouveautés, sachant que la plupart des fonctions de cette version sont disponibles sur iOS 15 et iPadOS 15 (et parfois aussi que macOS 12). Ainsi retrouve t-on la fonction SharePlay, qui permet de partager un même contenu (film/série) avec une autre personne en visio FaceTime. Les contenus partagés au sein de l’application Messages sont d’ailleurs regroupés dans une section dédiée de l’app TV.

tvOS 15 gère enfin les contenus personnalisés. Une nouvelle section de tvOS 15 propose des contenus adaptés aux différents membres de la famille. L’app Maison est revue en profondeur, avec là encore des nouveautés transversales à iOS 15 et iPadOS 15. Les accessoires compatibles HomeKit sont pilotables via Siri (via l’Apple TV ou…. le HomePod), la norme Matter est prise en charge et l’on pourra enfin profiter de l’affichage multi-cam sur la grande télé du salon. tvOS 15 peut même détecter les livraisons de colis !

Le HomePod peut être choisi comme HP par défaut et l’audio spatial est proposé en combinaison avec les AirPods Pro et les AirPods Max. Et forcément, il y a aussi de nouveaux fonds d’écrans en 4K. tvOS 15 sera disponible en version finale au mois de septembre.